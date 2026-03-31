Fermín: "Me quitaron un gol en un clásico. Era el quinto y lo celebré como si hubiera ganado la Champions, casi lloro"

Fermín López ha sido uno de los futbolistas del mundo que más se ha revalorizado durante la temporada 2025/26. El futbolista de El Campillo, que se ha hecho con la titularidad tanto en el FC Barcelona como en la selección española absoluta, ya tiene un valor de mercado de 100 millones de euros al consagrarse como uno de los centrocampista más decisivos en área rival, con 12 goles y 16 asistencias.

El canterano blaugrana ha sido invitado junto con Guti, exjugador del Real Madrid, al 'El podcast de fnal de mes' de 'imagin'. En una distendida charla con el cantante catalán Miki Núñez, Fermín ha explicado algunas cuestiones interesantes sobre su vida personal y profesional. El joven jugador del Barça no ha regateado ninguna pregunta y ha valorado, por ejemplo, si una oferta de 50 millones de euros anuales procedente de Arabia Saudí podría hacerle replantear su futuro en el Spotify Camp Nou: "No. Este tema depende de cada uno, del momento de cada jugador, pero para mí estar en el Barça es lo máximo. Es mi sueño".

En una desenfadada charla en le las cuestiones económicas han tenido un peso importante, el centrocampista andaluz ha asegurado que está "contento con lo que tengo" a nivel de sueldo. "Siempre quieres más, obviamente, pero estoy bien", ha añadido Fermín, que a principios de año renovó con el club de su vida hasta el 30 de junio de 2031. "Cuando era pequeño siempre era el que menos cobraba, el pringado, no sé por qué. Pero ahora estoy contento", ha agregado.

"¿Flick o Xavi? De todos aprendes algo"

Aunque su mejor momento desde que está en la élite fue "la rúa del año pasado, porque engloba los títulos que ganamos y también la celebración", si hay algo que Fermín vive con pasión son los clásicos ante el Real Madrid, equipo "por el que nunca ficharía". Hablando sobre el clásico del próximo 10 de mayo en el Spotify Camp Nou, decisivo por el título de Liga como el de la temporada pasada en las mismas fechas, el centrocampista culé ha recordado que le anularon un gol muy polémico: "Me quitaron un gol. El quinto, encima. Hice una celebración que parecía que había ganado la Champions y va y me lo anulan. Venga ya, hombre. Casi lloro".

Preguntado por las multas de Hansi Flick por llegar tarde a los entrenamientos, Fermín ha asegurado que "no sé la cifra exactamente, porque nunca me ha pasado". "Sé que hay una sanción económica si llegas tarde al entreno, pero es algo que no te puede pasar. Una vez me pasó, pero fue con Xavi. Hubo multa, sí", ha recordado. No ha querido entrar en polémicas a la hora de escoger entre los dos entrenadores, pues "de todos aprendes algo", aunque sí que ha dicho que en el futuro le gustaría ser dirigido por Iniesta, "que ahora está empezando".

Fermín, que vive "en una nube" aunque a veces sea "un poco insoportable" el hecho de no tener intimidad y no ser "un chaval normal", ha explicado el origen de su celebración, una especie de saludo militar. “Viene de un amigo, Jan Raich, que hace vídeos en redes sociales. Me dijo que, en una foto que tenía con Gavi y un amigo mío de vacaciones con unas gafas, parecía un 'segurata'. Empezó con esta broma y me dijo que si marcaba un gol y lo celebraba de esta forma, se cortaba el pelo como yo. Un día lo hice y ya se ha quedado”, ha sentenciado.