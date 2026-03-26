Fermín lo quiere todo: "Ojalá ganemos la Champions y el Mundial"

Fermín López ha vuelto a ser convocado por Luis de la Fuente y, en plena concentración con la Selección, ha concedido una entrevista a Tot Costa de Catalunya Ràdio en la que se muestra ambicioso y muy ilusionado con el tramo final de temporada.

Fermin Lopez en el entrenamiento con España / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El canterano azulgrana ha dejado claro que se ve en el Mundial 2026: "La verdad es que me veo. Queda aún un poco de temporada, pero estoy muy contento de estar aquí y ojalá pueda estar en el Mundial". También ha bromeado con la velocidad a la que le llegan los éxitos (Eurocopa y JJ. OO): "No está nada mal (risas)". Y mantiene su ilusión total: "Ojalá ganemos la Champions y el Mundial".

"Estoy en el mejor momento de mi carrera"

Fermín reconoce que vive su mejor temporada como profesional. "Después de todo lo que he vivido, creo que he mejorado mucho y este año he dado un paso adelante. Estoy ayudando mucho al equipo y ellos a mí también". Se siente pieza importante, aunque asegura que "todavía me quedan cosas por mejorar" porque "soy muy joven".

Fermín López celebra su golazo al Levante / DANI BARBEITO

El enfado al ser cambiado: "Es conmigo mismo"

El mediocentro explicó el momento de rabia que se le vio al ser sustituido el domingo: "Físicamente, estoy muy bien, intento cuidarme. Me enfadé porque soy muy exigente conmigo mismo. No es con el míster ni con el compañero que entra, es conmigo". Aseguró que en el vestuario se entiende perfectamente: "Es un momento espontáneo y no queremos faltar al respeto a nadie".

SK Slavia Praga vs FC Barcelona / Dani Barbeito / SPO

Flick y su "calma"

Hansi Flick destaca su energía y verticalidad, pero le pide más tranquilidad con el balón. Fermín lo entiende: "A veces no hay que ser tan vertical y hay que jugar más fácil o mantener la posesión. Son cosas que mejoraré con el tiempo, pero la verticalidad va conmigo". Recordó que esa faceta la pulió en su cesión al Linares.

La Liga y el Clásico

Con 4 puntos de ventaja sobre el Madrid y el Clásico en el Camp Nou a la vista, Fermín ve el escenario "muy bueno": "Esperamos estar muy bien ese día y poder ganar el partido". Reconoce que el Madrid está en buena dinámica, pero confía plenamente en el Barça.

Fermín López, durante el REAL MADRID - FC BARCELONA. / Valentí Enrich / SPO

Champions: "Hemos aprendido de los errores"

Sobre el cruce de cuartos ante el Atlético, el de La Masia cree que será "muy diferente" al de Copa: "Hemos aprendido de los errores y haremos una buena eliminatoria". Ve al equipo más maduro que la temporada pasada: "Creo que hemos aprendido que, a veces, tenemos que sufrir, igual que hay momentos de partido que controlamos nosotros". Entre los rivales que más le impresionan, citó al Bayern y al Arsenal, aunque mantiene que se ven al mismo nivel que ellos.

Futbolero y ambidiestro gracias a su padre

Fermín reconoció ser "un poco enfermo del fútbol": "Mi pareja a veces me dice que veo 'todo el día fútbol'… pero es lo que me gusta". Sobre su capacidad para rematar con las dos piernas (15 goles con la derecha y 12 con la izquierda de sus 31 tantos como azulgrana), destacó el papel de su padre: "Desde pequeño me insistía en golpear con la izquierda y en correr. No jugaba al fútbol, pero eso me lo repetía siempre".

Fermín López jugó de delantero en la cantera / David Ramírez

"Estaría toda la vida en el Barça"

Por último, Fermín repasó el complicado verano pasado, cuando sonaron ofertas del Chelsea: "Fue un poco complicado, sentía mucha presión, pero yo no dudé en ningún momento. No me podía pronunciar. El Barça me renovó y estoy muy agradecido. Por mí estaría toda la vida aquí".

El joven culé, uno de los grandes activos de Flick, encara el tramo decisivo de la temporada con la misma energía y ambición que le han convertido en indiscutible.