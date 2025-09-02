Fermín no quería irse del Barça pese a la irrechazable oferta del Chelsea

El mercado de fichajes ha terminado y el Barça lo ha cerrado con tres incorporaciones y diez salidas, aunque podría haber sido una más si Fermín López hubiera aceptado la propuesta del Chelsea. No obstante, el jugador ha decidido quedarse con los azulgranas pese a la insistencia del club londinense, como explicó nuestro compañero de SPORT Ivan San Antonio en 'La Posesión'.

Concretamente, alrededor de 22 millones de euros ha acabado ingresando el Barça por futbolistas surgidos de la cantera o fichados a edad jóvenes que no tenían hueco en la primera plantilla. Este no es el caso de Fermín, quien ha demostrado que tiene sitio en este primer equipo y que tiene futuro en el Barcelona.

Además, el centrocampista andaluz, al igual que Casadó, nunca se planteó escuchar ofertas por parte del club. En este sentido aunque es cierto que hay gente que ha meditado el hecho de dejar ir a Fermín porque solucionaba muchos temas a nivel económico, también hay otra gran parte que encontraban al jugador imprescindible dentro del proyecto de Hansi Flick.

Sin embargo, tanta era la confianza que tenían puesta en él, que tanto el técnico germano como la entidad catalana, solo lo querían dejar marchar si el futbolista así lo pedía y si la oferta del Chelsea era irrechazable, con un mínimo fijado de 70 millones de euros.

Unos días complicados para Fermín

Lo que es una realidad, también, es que el de El Campillo lo ha pasado mal. Las ofertas por él empezaron a llegar a principios de verano, aunque no quiso saber nada. No obstante, la propuesta del Chelsea era prácticamente irrechazable porque aceptaban todas las condiciones que el jugador y el agente le ponían al club.

Asimismo, tampoco le sentó demasiado bien quien la segunda jornada de Liga contra el Levante, Flick decidiera no ponerlo, algo que se volvió a repetir el fin de semana pasada contra el Rayo. Por eso, que Fermín siga hoy en el Barça es gracias al propio jugador porque no quiso saber nada de otros equipos.