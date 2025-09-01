Fermín se queda en el Barça y Flick respira tranquilo

Fermín López seguirá en el Barcelona y no se irá traspasado al Chelsea. Concentrado ya con la selección española, el centrocampista no ha dado pasos para aceptar la oferta que le ha llegado del campeón inglés por lo que este interés expira en el último día del cierre del mercado.

El Barcelona ha decidido poner punto y final al culebrón que se alargaba desde inicios de semana ante la falta de noticias del propio Fermín, a quien se le dio un plazo de 48 horas para decidirse entre quedarse en el FC Barcelona o avanzar en las negociaciones con el Chelsea.

Durante los últimos días, las negociaciones se han mantenido abiertas pero el deseo del jugador no es el de abandonar ahora el club en el que se ha formado. Así pues, ante las pocas noticias que ha recibido la entidad azulgrana de Fermín y la oferta rechazada de 40 millones de euros sin que haya tenido continuidad con una segunda oferta, el Barça da por finiquitado el tema.

Como quería Flick, Fermín seguirá vinculado a la entidad azulgrana con lo que Deco da la plantilla por cerrada pese a que todavía quedan unas cuantas horas para el cierre del mercado. Inscritos todos los jugadores (Bernal y Roony Bardghji con ficha del filial), el director deportivo da por cerrado el mercado de verano. Solo queda conocer en qué papel queda conocer el futuro de Hector Fort, pretendido por el Mallorca.

Plantilla cerrada

Fermín se había convertido en la principal incógnita, pero finalmente el jugador onuvense no se ha visto atraído lo suficiente por el interés del equipo inglés.

Con esta decisión, el Barça cierra el verano con las salidas de Iñigo Martínez, Pau Victor, Pablo Torre, Alex Valle, Clement Lenglet, Iñaki Peña, Ansu Fati y Ander Astralaga y con las entradas de Joan Garcia, Roony Bardghji y Rashford.