Fermín progresa adecuadamente y apunta al inicio de Liga

Fermín López progresa adecuadamente en su proceso de recuperación de la fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho que le impidió disputar el Mundial 2026 con la selección española. El centrocampista de El Campillo, según informó el Barça a través de sus medios oficiales, realizó este miércoles "más carga de trabajo realizando parte del cuarto entrenamiento del equipo de Hansi Flick en St. George's Park".

El futbolista andaluz sigue con su puesta a punto con el objetivo de llegar en buenas condiciones al primer encuentro oficial de la temporada, previsto para el próximo domingo 23 de agosto contra el Elche en el Martínez Valero. Sus sensaciones son muy buenas, aunque aún no está para jugar un partido, ni el amistoso de este viernes contra el Birmingham City ni el entrenamiento con el Preston North End del próximo lunes 3 de agosto.

El Barça no correrá ningún riesgo con Fermín, pieza clave en el esquema de Flick, y su regreso a los terrenos de juego no se precipitará. Aún no ha acabado ningún entrenamiento, pero este miércoles, en el césped del campo número seis de las instalaciones de St. George’s Park (que lleva el nombre de la leyenda del futbol inglés Sir Bobby Charlton), dio un paso más en su camino de vuelta a los terrenos de juego.

Pendientes de Balde

Los futbolistas azulgranas podrán descansar esta tarde. Mañana jueves tendrá lugar una quinta sesión de trabajo culé en St. George's Park en la que la idea es que Alejandro Balde, que se ha ejercitado al margen del grupo en los últimos días por culpa de unas molestias en la espalda, se ejercite al mismo ritmo que sus compañeros.

También debería formar parte de la sesión un Raphinha que ya ha puesto punto final a sus vacaciones y se ha unido a la pretemporada del Barça. Flick va sumando efectivos, aunque la mayoría de mundialistas no se pondrán manos a la obra hasta mediados de agosto.