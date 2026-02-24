Fermín, de la 'presión' de Flick a un latigazo lleno de asteriscos

Es tan irreverente como descarado. Entra en un duelo medio muerto, casi sentenciado y ante un rival que tiene ya un pie en el descenso. Y, para colmo, en el horario de la siesta. Y ante un Spotify Camp Nou que tampoco era una caldera precisamente. Todos los ingredientes invitaban a irrumpir en el Barça-Levante a medio gas, colaborando para seguir controlando el encuentro pero sin forzar la máquina para evitar lesiones o disgustos. Pero esta actitud no va, para nada, con Fermín López.

El onubense fue suplente este domingo. Algo poco habitual esta temporada porque casi siempre que ha estado disponible ha sido una prioridad para Flick en los onces. Y con lo competitivo que es ya entraba en la segunda parte dispuesto a marcar diferencias y dejar su sello. Está viviendo una temporada verdaderamente notable. Ha sido en muchos encuentros el desatascador, el agente diferencial. Desborda personalidad y el hecho de que haya tenido que currárselo y seguir un camino al éxito espinoso hace que el culé también valore más aún si cabe su espléndido momento de forma.

Uno de los seis con dobles dígitos

Fermín anotó ante el Levante su diana número 11 este curso. Es uno de los seis futbolistas de la primera plantilla barcelonista que suma dobles dígitos goleadores, algo único en Europa. El problema viene esta campaña con la fiabilidad defensiva y las carencias del colectivo para orquestrar una presión que ha perdido orden y efectividad.

Fermín López celebra su golazo ante el Levante / Dani Barbeito

Los 11 tantos que lleva el andaluz a estas alturas de temporada igualan ya su mejor registro en un curso en el Barça. Y quedan tres meses aún para terminar, ojo. Va camino de completar un año histórico. De momento, Fermín ya ha anotado tantos goles como en su primera campaña a las órdenes de Xavi. Es verdad que jugaba más de revulsivo en sus inicios y eso aún le da más valor a lo que logró. Salvo hecatombe, será la mejor temporada del de El Campillo.

La insistencia de Flick

Para Flick es un indispensable. Y lo mejor es que va creciendo con el paso del tiempo y los partidos. El técnico germano le ha insistido mucho en probar y en atreverse con los tiros de larga distancia. Tiene un cañón en las dos piernas. Prueba de ello es la enorme variedad en sus golpeos. De los 11 de esta temporada, seis son con la izquierda y cinco con la derecha. Y tres (un 27%) los ha anotado de fuera del área. No solo eso, el de Heidelberg lo ha 'picado' en varias ruedas de prensa. Está empeñado en que dé la mejor versión de si mismo y no se regala demasiado en elogios.

FC Barcelona - Levante UD | El gol de Fermín López / Sport

Más cifras porque realmente son chocantes. Fermín lleva un total de 30 goles oficiales con el primer plantel barcelonista. 12 con la zurda (un 40%), 14 con la diestra (un 46%) y el resto, cuatro, con la cabeza (14%). Un indicativo de que hablamos de un rematador prácticamente ambidiestro. Tiene un látigo en ambos pies.

De pequeño no podía chutar mucho porque era pequeño

El centrocampista es un tirador de larga distancia 'moderno', por así decirlo. Durante su etapa en la cantera del Barça, dado su físico poco desarrollado, apenas se prodigaba en ese apartado. Le faltaba potencia. “De pequeño no podía chutar mucho porque era muy pequeño y no llegaba. Cuando me fui al Linares, mi entrenador Alberto me insistió mucho, lo fui entrenando y poniendo en práctica y cuando volví aquí seguí trabajándolo”.

Con su técnico en el Linares coincidió, por cierto, hace poco en Copa del Rey. Ahora Alberto González dirige al Albacete. “Tengo opción de disparar con las dos piernas. Es algo que entreno mucho y hoy ha salido muy bien”, añadió Fermín. Es un perfeccionista y tiene una enorme disciplina. Y a base de golpear y golpear y golpear ha alcanzado un nivel TOP mundial. Puede sentarse en la mesa de los mejores llegadores del planeta.

Más cómodo de mediapunta

No ha escondido Fermín López que se siente más a gusto en la mediapunta que más pegado al pivote en un rol más posicional. Por su naturaleza es un llegador nato, insaciable. Y dentro de ese perfil un poco de caballo 'desbocado' que tiene cuanto más cerca del área, mejor. Flick lo sabe y el equipo es consciente. Los equipos rivales cada vez le flotan menos y dedican más energías a no darle metros en la frontal. Y eso puede generar también desatenciones hacia otros futbolistas y oportunidades y espacios para el Barça.

"Quizás antes me precipitaba un poco en el disparo, tenía alguna prisa. Pero ahora lo voy entrenando, me está saliendo bien y puedo ayudar con esta faceta”, señaló tras el partido ante el Levante. "Prefiero jugar donde estoy jugando ahora”, especificó el de El Campillo.