Fermín pide paso en la final de Copa del Rey

Fermín López se lo está ganando a pulso. El centrocampista, que volvió a ser titular en Dortmund, está viendo como su protagonismo no deja de ir a más justo en el momento más decisivo de la temporada. El '16' ha sido titular en cinco de los últimos seis partidos y ha aprovechado la oportunidad para ganarse aún más la confianza de Hansi Flick. Tanto es así que hoy por hoy parece el favorito para ocupar la mediapunta en la final de Copa del Rey del próximo 26 de abril.

Pese a tener un tramo inicial de curso complicado por múltiples factores -competencia interna, venía casi sin pretemporada tras los Juegos, una lesión con recaída...-, el de El Campillo nunca bajó los brazos a la espera de que le llegaran las oportunidades. Flick le transmitió que su momento llegaría, y así fue. Concretamente, dos partidos catapultaron su situación justo cuando más lo necesitaba: en Montjuïc ante el Bayern, noche en la que dio dos asistencias, y ante el Valencia en Montjuïc, cita en la que firmó un doblete de goles y asistencias justo en un momento en el que venía entrando poco.

Con ya cinco dianas y nueve asistencias en 1.500 minutos, es decir, una participación directa en gol cada 107 minutos, Fermín está corroborando en su segundo curso en la élite su brutal facilidad para generar peligro partiendo desde la mediapunta. En Dortmund, pese a no tener acierto, el andaluz fabricó el único tanto del Barça y tuvo dos disparos más que esta vez no pudo convertir. Su perfil móvil y dinámico entre líneas gusta cada vez más a un Flick que en algún momento de la temporada ha tenido que transmitirle cariño y tranquilidad en privado ante la frustración del onubense por su limitada participación.

Ya fue titular en el Clásico liguero

Claramente en su mejor momento de la temporada, Fermín ve ahora como sus opciones de ser titular en la final de la Copa del Rey ante el Real Madrid crecen exponencialmente. No hay que olvidar, por cierto, que el '16' ya fue elegido para salir de inicio en el Clásico liguero de la primera vuelta.

Aunque por galones lo lógico sería que Olmo estuviera por delante, lo cierto es que el egarense no llegará al cien por cien al encuentro ante los de Ancelotti, por lo que Flick podría guardarse la carta del ex del Leipzig para la segunda mitad, algo que ya ha hecho en múltiples ocasiones esta temporada. El otro aspirante a la mediapunta es Gavi, aunque el propio entrenador alemán admitió públicamente que prefiere al de Los Palacios como '6' o como '8'. No solo eso, sino que el rendimiento de Fermín también está siendo superior al de su compañero.

Con contrato hasta 2029, en el club azulgrana saben que la revalorización de Fermín es sólida y puede atraer el interés de grandes clubes. Pese a la tentación para hacer caja que supondría una oferta en verano, la realidad es que con estos niveles de rendimiento y participación, cuesta mucho imaginar al jugador planteándose un cambio de aires.