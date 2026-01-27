El Fermín más personal: "A veces pensaba en irme a mi casa y ya está, tirarlo todo"

Fermín López, protagonista del acto publicitario de Under Armour en la tienda JD de Portal de l'Ángel de Barcelona junto a los hermanos Buyer, mantuvo una distendida charla con ellos en la que mostró su lado más personal. Entre muchos temas, el futbolista de El Campillo habló sobre uno de los momentos más difíciles que vivió en su etapa en La Masia.

Tardó en 'pegar el estirón', algo que marcó sus inicios en el fútbol formativo del Barça. Así lo explicó: "Dejar el fútbol como tal no, pero en la etapa de cadetes, con 15 años o así, me veía muy inferior a mis compañeros y no jugaba. Sí hubo un momento que decía 'yo me voy a mi casa'. Lloraba ahí en La Masia, lo pasaba fatal y mis padres y todo. Y sí, a veces pensaba en irme a mi casa y ya está, tirarlo todo, pero he tenido que ser un poco más fuerte y al final me ha servido. Al final crecí con 17, 18 años. Muy tarde".

Como él mismo explicó, tuvo que ser muy fuerte, algo que a día de hoy le ha permitido ya no solo ser titular en el Barça de Flick, sino también uno de los futbolistas más en forma del planeta. Y esa actitud es la que muestra en cada partido para defender los colores azulgranas que quiere seguir vistiendo.

A su vez, también comentó el momento en el que vio que podía llegar a ser profesional: "Después de la cesión en el Linares. Creo que allí maduré mucho como persona y como jugador. Podría haber ido a otros clubes de segunda, pero ahí imaginaba que podía llegar al primer equipo. En ese momento pensaba que podía dedicarme al fútbol".

Fermín, junto a los hermanos Buyer en el acto de Under Armour en la tienda JD de Portal de l'Ángel de Barcelona / Sergi Graell

"ERES MUY PESADO"

Sobre como le definen sus compañeros, Fermín explicó que el último que le comentó algo en ese sentido fue Araujo: "Ronald me dijo la energía, que voy demasiado rápido, los gestos y todo. Yo no me doy cuenta, pero...", algo que los Buyer confirmaron entre risas. También apuntaron que es un jugador que lo ves y piensas "qué pesado". Sobre eso el futbolista del Barça comentó que es otra cosa que le decía el central uruguayo: "También me dijo que era un pesado".

"NO ME ESPERABA LA CONVOCATORIA"

Otra de los temas que tocaron fue el de su participación en la Eurocopa, algo que no se esperaba: "No había ido a ninguna convocatoria, por lo que ir allí era increíble". Además, añadió que se enteró en directo mientras seguía la comparecencia del seleccionador, Luis de la Fuente. Esto sorprendió a los hermanos, que espetaron: "No puede ser que nos enteremos a la vez".

En un ambiente relajado, también hablaron sobre como está llevando esa 'presión' de ser ya un futbolista total: "En el campo bien, no noto presión. Bueno, jugar en el Barça ya sabes que tiene exigencia, pero en la calle si lo noto más. Quedarme más en casa porque no puedes ir a todas partes tranquilo si lo llevo un poco peor, pero es lo que toca".

AL PRINCIPIO NO ME GUSTABA ENTRENAR

Contó varias anécdotas y una de ellas fue la de sus inicios en el fútbol desde bien pequeño: "En mi pueblo, al principio no me gustaba entrenar. Mi campo era de tierra y me ponía a hacer montones de arena, pero después ya con 7-8 años en el colegio y con los amigos por las tardes ya de siempre me ha encantado el fútbol y hasta ahora"