Fermín: El pequeñín sigue haciendo cosas gigantes (y se lo pone difícil a Flick)

Fermín López sigue con una marcha más. Su 2025 está siendo tan espectacular que ya compite de igual a igual con Olmo por la mediapunta. Cuesta encontrar un futbolista en la plantilla que represente mejor el estilo de Flick. Volvió a demostrarlo ante el Como con una exhibición de facultades: agresividad sin balón, dinamismo entre líneas, intensidad y una relación especial con el gol.

Dos tantos marcó en los primeros 45 minutos haciendo un roto al conjunto de Cesc. En el primer gol aprovechó un mal despeje de la defensa para marcar con un disparo cruzado. En el segundo, aprovechó una asistencia de De Jong para enviar el balón a la escuadra.

Lo celebró a lo grande Fermín, que juega con la misma intensidad los amistosos que las finales, porque desde pequeño siempre ha tenido que llamar la atención para encontrar su sitio. En La Masia porque era el más bajito y tardó en crecer más que la mayoría. Y ahora porque en el Barça hay siete mediocampistas para tres posiciones.

La competencia con Olmo

El de El Campillo está aprovechando los problemas musculares de Olmo para seguir reivindicando su posición en el Barça de Flick. La temporada pasada ya acabó haciéndose imprescindible con su energía y agresividad entre líneas. Y termina la pretemporada poniéndoselo muy difícil a Flick. Ahora mismo está muy bien posicionado para estar en el primer once de LaLiga ante el Mallorca el sábado que viene.

Los rumores sobre el interés de algunos equipos, y la posibilidad de una salida, no están afectando a Fermín, que se estrenó como goleador ante el Como esta pretemporada. Tras perderse el último partido de la gira asiática por unas molestias en la rodilla, ante el Como volvió a dejar su marca. Flick lo alineó junto a De Jong y Pedri; un mediocampo de garantías que juega de memoria.

El alemán seguirá apostando por los futbolistas que lo llevaron al éxito la temporada pasada. Una de las grandes incógnitas es el papel de Gavi, que tras ser uno de los mejores de la gira asiática, empezó en el banquillo ante el Como.

Flick cuenta con una batería de mediocampistas que recuerda a los tiempos de Busquets, Xavi e Iniesta, cuando futbolistas como Cesc, Sergi Roberto o Thiago Alcántara tuvieron menos protagonismo del que pedía su talento. Los dos primeros, uno como entrenador y otros como mediocampistas, estuvieron en el césped de un Johan donde brilló Fermín. El pequeñín sigue haciendo cosas gigantes.