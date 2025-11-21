Fermín ya no es ningún 'pequeñín': de Linares al Spotify Camp Nou

Cuando el 19 de agosto de 2022, Fermín López hizo la maleta con destino a Linares, muy pocos podían pensar que tres años y tres meses después, ese futbolista que mostraba maneras en el fútbol base pero que no tenía sitio ni en el filial, iba a cumplir cien partidos en el primer equipo del FC Barcelona. Pocos casos de superación, de confianza en las propias posibilidades y de acertar con decisiones arriesgadas son tan paradigmáticos como el de Fermín. El de El Campillo vivirá este sábado una tarde muy especial, inolvidable y tremendamente merecida en el partido del Barça contra el Athletic Club. Y por un doble motivo.

Como otros jugadores de la plantilla azulgrana, Fermín todavía no ha tenido la posibilidad de jugar un partido oficial en el Spotify Camp Nou. La última temporada del Barça en su templo, la primera completa de Xavi Hernández al frente del banquillo, Fermín la pasó en un equipo de la tercera categoría (la Primera RFEF) a 761 kilómetros de La Masia, donde había llegado en 2016. En Linares, el de El Campillo cuajó una gran temporada (12 goles y 4 asistencias) que, en principio, le daban el pasaporte a jugar la siguiente campaña en el Barça Atlètic.

Sigue creciendo

Y con eso ya era feliz Fermín. Regresar al Barça, donde ya no era el 'pequeñín' por su corta estatura, otro hándicap que tuvo que superar a base de fútbol y esfuerzo. El filial parecía su destino hasta que se cruzó en su camino Xavi Hernández. El de Terrassa percibió rápidamente, en pretemporada, las cualidades de un futbolista eléctrico, todo corazón, con una llegada entre líneas que rompía a las defensas rivales. Xavi se quedó prendado, le dio confianza y no le defraudó.

El 27 de agosto de 2023, en la locura de La Cerámica (3-4), Fermín cumplió el sueño de debutar con el primer equipo del FC Barcelona. Fueron solo unos minutos, cuando entró en el césped en el 86' en sustitución Ilkay Gündogan, pero fue también el inicio de una bonita historia que este sábado vivirá, si juega como está previsto, un capítulo muy especial, el de su partido cien como azulgrana.

Tras el debut en Liga, llegó el de Champions (un 5-0 al Amberes dos semanas después), su primer gol (en Mallorca a pase de Raphinha para el 2-2 final), su primer hat-trick (esta temporada, al Olympiacos)... y así, sucesivas conquistas que le han llevado a ser una pieza importante primero con Xavi Hernández, quien le 'descubrió' para la élite, y después con Hansi Flick, que ha prolongado esta confianza y la ha llevado, si cabe, más arriba.

Cien partidos que cumplirá y los que quedan. El Barça le ha permitido ir a la selección y ser protagonista principal en el oro de los Juegos Olímpicos y más secundario en la Eurocopa del año pasado.

Fermín, antes el 'pequeñín', sigue creciendo. Hasta ahora, todo lo que ha conseguido ante los suyos ha sido en Montjuïc como local (y los dos partidos puntuales en el Estadi Johan Cruyff). Toca ahora el Spotify Camp Nou, un estadio que culmina el deseo de jugar donde siempre había soñado.