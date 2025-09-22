Fermín pasa pruebas médicas en una intensa mañana en la Ciutat Esportiva

La actividad en la Ciutat Esportiva no se detiene. Tras la gran noche en el Johan Cruyff, con un sólido 3 a 0 ante el Getafe, varios futbolistas acudieron a entrenar pese a que la sesión era voluntaria. Ferran, Szczesny, Lewandowski, Frenkie de Jong y Lamine aparecieron a primera hora, con el añadido de que Lamine tiene previsto viajar a París a las once para la gira del Balón de Oro. El mensaje es claro y contundente: el vestuario quiere más.

Sin embargo, la mala noticia de la noche fue Fermín. En la última acción del partido sufrió fuertes molestias en la ingle. El centrocampista, que está cuajando un brutal inicio de temporada sintió un pinchazo segundos antes que el árbitro señalara el final del partido y quedó tumbado sobre el césped, encendiendo todas las alarmas. El jugador pudo salir por su propio pie y, esta mañana, sobre las diez, entró en la Ciutat Esportiva para someterse a pruebas con los servicios médicos del club. Si existe lesión, el Barça lo detallará en un parte médico con el alcance exacto. Si no hay gravedad, en principio no debería haber comunicación oficial.

En lo futbolístico, Ferran firmó un encuentro descomunal. Con su particular personalidad, marcó el ritmo en la presión y anotó un doblete que podría haber sido hat trick si no fuera por el travesaño, que evitó el que hubiera sido un golazo. Durante el encuentro reclamó con hechos el puesto de titular y lo ratificó después en la entrevista pospartido. Se le ve fino sin balón y acertado de cara a portería justo en el momento en el que más lo necesita Flick, justo antes de afrontar un tramo de temporada crucial.

Lamine, tras el entrenamiento, pondrá rumbo a París para acudir a la Gala del Balón de Oro. Sobre las once del mediodía un chárter llevará a la expedición azulgrana a la capital parisina para estar presente en el acto. Pese a ello, el extremo ha acucido a hacer recuperación de su lesión, con el objetivo de estar disponible para recibir al PSG en Montjuïc.

Frenkie también brilló. Con la renovación muy encarrilada, entendió a la perfección las necesidades del partido y exhibió su pulcritud al lado de un mágico Pedri que está, claramente, en el mejor momento de su carrera. A ambos se les ve enchufado al máximo con la entidad, acudiendo a entrenar prácticamente en todos los días de manera voluntaria.

La Ciutat Esportiva lo confirma. Aquí nadie levanta el pie.