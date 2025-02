Fermín: "Lo que viene será duro, pero estamos preparados"

Fermín López Marín (El Campillo, Huelva, 11 de mayo de 2003) atendió a SPORT en una charla que sirvió para analizar, entre otras cosas, todo lo que ha vivido hasta convertirse en jugador del primer equipo del Barça. Al margen de cuestiones individuales, el centrocampista onubense también abordó la parte deportiva. Fermín habló de cómo se siente a las órdenes de Hansi Flick y de cómo llega el Barça al tramo decisivo de la temporada.

¿Sientes que eres el revulsivo perfecto para Flick? ¿O se te queda corta esta palabra?

No me importa la etiqueta, me importa que el míster cuente conmigo, sea de titular o de suplente, y que me tenga en cuenta para entrar y ayudar. Eso es lo importante.

¿Viendo tus números desde que irrumpiste en el primer equipo, hay momentos en los que piensas que mereces ya un ‘status’ mayor a nivel mediático?

No me preocupa eso. Sé lo que estoy viviendo, lo que trabajo cada día y mis compañeros, el club y mi família también. Lo que puedan pensar de fuera no lo puedes controlar. Yo tengo que hacer mi trabajo cuando el míster lo necesite.

Flick dijo que a veces te tiene que pedir que corras menos. ¿No es mala señal una ‘crítica’ así, no?

Es verdad que a veces hay que tener un poco más de calma (risas). Pero es que siempre he sido así. Siempre he tenido ese ímpetu, ese hambre por seguir y seguir. Al final soy un jugador intenso y eso no se puede cambiar. Pero hay momentos del partido, ahora que voy madurando, en los que tienes que tener más calma. El míster nos pide intensidad y estar concentrados los 90 minutos. Eso intento y estoy contento con lo que hago.

¿Tu éxito tiene que ver con tu increíble mentalidad, que eres una especie de robot que sale cada día al 1000%?

Puede ser. Es una cosa que tengo buena. He vivido muchos momentos duros y siempre intento, sean los minutos que sean, dar el cien por cien. Estamos en el Barça y hay que ir al cien por cien en cada minuto. Ni me excuso ni me lamento.

Si no voy equivocado, pareces un tipo de sangre caliente. Eso también indica tu carácter ganador.

Controlado es muy positivo, pero los extremos nunca son buenos (risas). Creo que lo controlo bien, pero soy un tipo emocional. Lo vivo todo con mucha energía.

Fermín López contento durante la entrevista con Sport / Javi FERRÁNDIZ / SPORT

¿Cómo ves al equipo? Llega el momento decisivo de la temporada.

Viene el tramo más bonito y también el más difícil. Estamos en buena dinámica y trabajando bien. Estamos preparados para lo que viene. Será duro y habrá partidos que nos costará, pero estamos muy unidos para conseguir los objetivos, que son los títulos.

Desde fuera se percibe un gran ambiente en el vestuario.

Nos llevamos todos muy bien, somos la mayoría bastante jóvenes y nos conocemos todos. Hay gran cohesión de grupo entre jóvenes y veteranos. Somos una família y en el campo se nota.

¿Sentís que ahora la gente ya os tiene en cuenta para ganar todas las competiciones?

Quizá sí, pero internamente nos veíamos preparados y a medida que pasaban los partidos nos lo hemos creído más. Tuvimos una racha mala a finales de año pero ahora hemos vuelto a lo que fuimos al principio. Confío en que podamos seguir así hasta el final, conseguir grandes cosas y celebrarlo con toda la afición, que se lo merece.

¿Recuerdas dónde estabas la última vez que el Barça ganó la Champions, en 2015?

Estaba en mi casa, en El Campillo. Tenía 12 años, era el año antes de llegar al Barça, y estaba viendo el partido con mis padres y mi hermano. Fue un momento muy feliz, al final soy culé desde pequeño y fue una noche increíble.

¿Y si ahora te pregunto dónde estarás el próximo 31 de mayo, qué me dices?

En la final de la Champions.