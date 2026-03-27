Fermín, sobre su pareja: "Me dice que veo fútbol todo el día"

Fermín López está en el mejor momento de su carrera. Él mismo lo reconoce y por eso se ha ganado el premio de ir convocado con la selección absoluta. Ahora el objetivo es un poco más ambicioso: ir al Mundial, el sueño de todo futbolista. El centrocampista azulgrana es una pieza importante en el rompecabezas de Luis de la Fuente, aunque sabe que tiene competencia en su demarcación.

A sus 22 años, todavía tiene una larga carrera por delante, pero de momento, se ha asentado en el FC Barcelona. Su temporada está siendo sobresaliente, no solo a nivel de sensaciones de juego, sino por las estadísticas que está dejando. Fermín suma, a mes de marzo y en su tercera temporada en el primer plantel del Barça, 2.461 minutos, 12 goles y 16 asistencias, cifras de 'crack'.

"Después de todo lo que he vivido, creo que he mejorado mucho y este año he dado un paso adelante. Estoy ayudando mucho al equipo y ellos a mí también", dice. Se siente pieza importante, aunque asegura que "todavía me quedan cosas por mejorar" porque "soy muy joven", añade.

Un chico ambicioso y trabajador

Hay muchas razones para considerar a Fermín López como un modelo a seguir por cualquier jugador que sueñe con triunfar en el Barça. Su constancia, rebeldía ante las dificultades y actitud siempre positiva son un espejo para las perlas de La Masia que aspiran a seguir sus pasos.

Su caso es ejemplar por muchos motivos. Pero más allá de ser futbolista del Barça, es un chico muy próximo, sencillo. Cuando asoma la cabeza por su tierra natal, El Campillo (Huelva), compañado de sus familia, la inquietud de los más pequeños es total. Está en su casa porque en esa asociación ha pasado muchas horas viendo a su Barça.

"A nivel personal creo que soy un poco más maduro. Aún soy joven y me quedan por vivir muchas cosas, pero mi vida va tan rápido que creo que he tenido que madurar antes de tiempo y del Fermín de antes al de ahora ha cambiado en esa madurez", dice.

De relación con Berta Gallardo

Y en cuanto a su vida privada, comparte tiempo con Berta Gallardo, una modelo e influencer sevillana. A pesar de que llevan su relación de forma discreta, lo cierto es que se les ha podido ver juntos en diversos partidos con la selección española y el Barça.

Actualmente, Berta Gallardo acumula más de 41 mil seguidores en su cuenta de Instagram y alrededor de 22 mil en TikTok. Su nombre de usuario en ambas redes sociales es 'bertagallardooo'.

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En Catalunya Ràdio, Fermín mencionó a Berta. Reconoció ser "un poco enfermo del fútbol", algo que su pareja le recrimina: "Mi pareja a veces me dice que veo 'todo el día fútbol'… pero es lo que me gusta", dice, dejando claro que el centrocampista no desconnecta ni estando con su pareja. La pasión por el fútbol.