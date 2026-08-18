Fermín se ofrece a jugar de '9': "Es una posición parecida a mi favorita"

El FC Barcelona afronta las dos últimas semanas del mercado de fichajes con la voluntad de firmar a un delantero centro de garantías tras las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres. Julián Álvarez es el gran deseado por parte de la dirección deportiva de Deco, pero el Atlético de Madrid sigue negándose a negociar. El tiempo apremia y si esta semana no se producen avances en la operación, en los despachos culés se activará el 'plan B' al delantero argentino.

Preguntado por la posible llegada de la 'araña' al Spotify Camp Nou en una entrevista en el 'Diari ARA', Fermín López opinó que "encajaría muy bien en nuestra plantilla", pero no se quiso mojar más. "Me gusta, es un gran futbolista, pero al final es jugador del Atlético. No puedo entrar mucho más. Solo puedo decir que en nuestra plantilla, tal como jugamos, creo que encajaría muy bien, obviamente", respondió el de El Campillo.

El futbolista andaluz, de hecho, consideró que en el vestuario blaugrana ya hay "muchos jugadores que pueden marcar goles" y jugar de delantero centro. Entre ellos, él mismo: "¿Quién jugará de '9'? No lo sé, pero Gordon también puede jugar de delantero centro. Y Dani Olmo, Raphinha y yo... Me puedo adaptar, sí. Ya jugué de falso nueve en las categorías inferiores del Barça. Es una posición parecida a mi favorita, que es la de mediapunta. También puedo jugar abierto en banda izquierda, pero mi mejor versión es de mediapunta".

Cambio de dorsal: "Dejo el '16' en buenas manos..."

Fermín elogió a Anthony Gordon y Karim Adeyemi, "perfiles que no teníamos" y "dos grandes refuerzos que nos darán otras cosas", y se mostró ilusionado con la llegada de Rodri. "Es un gran futbolista. Balón de Oro y campeón del mundo. Lo tengo de compañero en la selección y es el mejor pivote que hay en el mundo. Nos dará muchas cosas".

A falta de confirmación oficial, el flamante fichaje del Barça heredará el dorsal '16' que el canterano acaba de liberar para lucir el '7' de Ferran Torres. "El '7' es un número que siempre me ha gustado y que han llevado grandes jugadores de nuestra historia. Como quedaba vacante, lo pedí y estoy muy contento de llevarlo. Me ha dado un poco de pena dejar el '16' porque le tenía una estima especial después de estas temporadas en el primer equipo, pero estoy convencido de que quedará en buenas manos...", dijo entre risas.

El adiós del 'tiburón', un jugador muy querido en la plantilla, fue "una pena" para él y sus compañeros. "Son decisiones personales. No tengo toda la información, pero para mí es una pena porque ha sido un gran compañero y es un buen futbolista. Le deseo lo mejor, le escribí para despedirme de él. ¿Si le pedí que se quedara? Son decisiones personales, si él está contento, yo también".

Fermín López pudo cambiar de aires el verano pasado, con el Chelsea muy interesado en sus servicios, pero "siempre tuve claro que quiero jugar en el Barça". "Siempre es bueno que haya interés de clubes y que hablen bien de ti", reconoció antes de insistir que se siente muy cómodo en el club de su vida y, particularmente, con Hansi Flick: "La relación que tengo con él es muy buena. Desde que llegó me ayudó mucho personal y futbolísticamente. Estos dos años he crecido mucho con lo que me pide en el campo. Estoy rindiendo muy bien".

"Pensaba que nunca más volvería al Barça"

En SPORT publicamos esta semana un reportaje sobre el año que cambió la vida de Fermín, el de su cesión al Linares. El de El Campillo confesó en la entrevista en 'ARA' que "creía que nunca más volvería al Barça". "Pensaba ya en otras cosas, en ir creciendo y quizás llegar a Segunda División, pero no pensaba volver al Barça y ser jugador del primer equipo. Me fue muy bien. Marqué muchos goles y mejoré mucho".

Entre otras cuestiones, también se sinceró sobre lo difícil que ha sido para él este verano ver el Mundial desde la televisión por la inoportuna lesión que le impidió disputarlo. "Ha sido complicado. Era un sueño para mí y estaba en mi mejor momento, pero ya he pasado página. Cuando estás lesionado, aprendes mucho. Te ves tan solo, tan apartado, que valoras el día a día y el hecho de estar sano. Es la mejor lección que me llevo de esos meses. Ahora estoy con ganas de volver a hacer lo que quiero".