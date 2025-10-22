El 'otro Fermín' tras su noche más gloriosa

Después de anotar tres goles en Champions League y convertirse en el primer jugador español en lograrlo desde el cambio de formato de la máxima competición europea, el de El Campillo ha contestado a las preguntas de sus seguidores en la app 'The Residency'.

Con la titularidad garantizada, como mínimo, hasta la vuelta de Dani Olmo de lesión, el ex del Linares vive uno de sus mejores momentos como azulgrana.

Preguntado por el partido de ayer, Fermín afirma estar muy feliz, sobre todo explica que está contento por "poder ayudar una vez más al equipo".

Sus gustos, hobbies, música favorita...

Mostrando una visión más personal de él, responde que en su tiempo libre lo que más le gusta es salir a cenar sushi, ya sea con su pareja, familia o amigos.

Sobre su cantante favorito afirma que "últimamente estoy escuchando mucho a Morad", pero destaca que antes de un partido su principal opción es el rapero francés 'Jul'. Respondiendo a cuál es una canción en específico que no pueda faltar en su playlist, cita 'Obsessed with you' de 'Central Cee'. Al ser preguntado por si tiene algún mote explica que en su entorno le llaman 'Ferminator' o 'Segurata'.

Otros datos más personales que ha expuesto Fermín en 'The Residency' son que su animal favorito es el perro, que se decanta por la playa antes que por la montaña y que el pádel es el deporte que ve más, sin contar el fútbol. Como serie favorita, el joven español se queda con 'Prison Break', la cual recomienda a sus seguidores, mientras que no se moja en elegir una película, "me gusta mucho el universo de Batman", afirma.

Un fan le pregunta también si se queda con Nike o Adidas, pero Fermín escoge las Under Armour, marca de botas que él utiliza.

Sus respuestas a las preguntas más futboleras

Eso sí, no se olvida del futbol en ningún momento, pues preguntado por sus planes de futuro no tiene dudas: "Ganar todos los títulos posibles con el Barça y con España". Mientras que sobre su ídolo deportivo, destaca que admira a muchos jugadores, pero nombra a Iniesta y Messi. Además, el jugador formado en la Masia no escoge entre ganar la Champions o el Mundial, demostrando su ambición de levantar ambos.

Preguntado por su compañero Pedri, lo define con el emoji de la varita, por otra parte, de Roony Bardghji, destaca que "es muy buen chico y tiene un gran futuro por delante".