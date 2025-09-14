Fermín, MVP: “Lucharé por estar aquí muchos años”

Fermín López todavía no sabe lo que es marcar en el Camp Nou, pero en el Estadi Johan Cruyff parece abonado al doblete. Como en el Gamper ante el Como, el centrocampista andaluz volvió a firmar dos goles para liderar la goleada del Barça frente al Valencia (6-0) y se llevó el premio al MVP de la noche.

“Me da suerte este campo”, confesó con una sonrisa ante las cámaras de TV3 y de Movistar+, poco después de completar otra actuación para enmarcar. “El primero ha sido una gran jugada colectiva, una gran asistencia de Ferran y he podido marcar. En el segundo he recibido entre líneas, he probado de chutar desde fuera y me ha salido”.

El de El Campillo reconoció que el arranque no fue sencillo, pero que el equipo supo imponer su juego: “Ha sido un partido difícil al principio, pero todo el equipo ha estado al nivel y el marcador lo refleja. Hemos aprovechado las oportunidades. Es cierto que nos hemos sentido muy bien, como los que fuimos el año pasado”.

Tampoco faltó la conexión con Ferran Torres, que volvió a dejarle un gol en bandeja: “Me entiendo muy bien con 'Ferri', me ha dado una buena asistencia y he podido marcar el primero”, apuntó el canterano. Sobre el mensaje de Hansi Flick en el vestuario, Fermín fue claro: “Era el mismo que el año pasado: ir con intensidad y humildad. Vamos por el buen camino y hay que seguir así”.

COMPROMETIDO

Y, unos días después de confirmarse que se quedaba en el Barça a pesar del fuerte interés del Chelsea, reafirmó su compromiso con el club. “Es verdad que he estado tranquilo. No todo lo que se ha dicho es verdad, no quiero entrar en esto. Mi intención siempre ha sido la de estar aquí muchos años”, afirmó. Y remató: “Nunca dudé. Siempre hubo especulaciones, yo siempre he querido estar aquí y lucharé por estar aquí muchos años”.

Fermín habla con la tranquilidad de quien sabe que se ha ganado el respeto del barcelonismo a base de goles y buen fútbol. Y con actuaciones como esta en el Johan Cruyff, cada vez está más cerca de firmar su primer tanto en el Camp Nou