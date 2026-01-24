Fermín manda en Europa

Fermín López es uno de los jugadores del Barça que mejor disparo tiene, si no el mejor. Así volvió a demostrarlo ante el Slavia de Praga con su segundo tanto, pues sin cargar mucho la pierna logró sacar un gran golpeo desde media distancia que situó el momentáneo 1-2 en el choque europeo, tras haber empatado él mismo el encuentro. Pese a haber tenido dos lesiones en esta campaña que le han impedido jugar más partidos, el de El Campillo suma diez goles entre todas las competiciones, solo superado en el Barça por Raphinha y Lewandowski con 11 tantos, y por Ferran Torres, máximo goleador azulgrana con 15.

Además, el canterano culer suma el mismo número de asistencias, diez entre LaLiga, la Copa del Rey, la Supercopa de España y la UEFA Champions League, llegando a las 20 contribuciones de gol en total. De esta manera, supera las 19 de la pasada campaña y las 12 de su primer curso en el Barça, por lo que puede afirmarse que el andaluz está en su mejor momento hasta la fecha.

Fermín López celebra con Hansi Flick su segundo gol al Slavia de Praga. / FC Barcelona

El centrocampista que más produce en las tres grandes ligas

Teniendo en cuenta LaLiga, la Premier League y la Serie A, Fermín López es el jugador del centro del campo que más contribuciones de gol tiene gracias a sus 10 goles y 10 asistencias. Incluso, las cifras del ex del Linares cobran aún más relevancia al ver como solo ha necesitado de 24 juegos para llegar a conseguirlas. En segundo lugar, encontramos a Bruno Fernandes, jugador del Manchester United que suma 15 contribuciones en 21 choques. Completan el top-5 empatados a 14 contribuciones Arda Güler, futbolista del Real Madrid que ha necesitado de 31 partidos para alcanzar la cifra; Nico Paz, centrocampista del Como que ha jugado 14 partidos hasta llegar a dichas contribuciones, y Phil Foden, jugador del Manchester City que ha disputado 30 partidos en este curso.

Más allá de su distinción de futbolista del centro del campo con más participaciones directas en goles, el formado en la Masia también entra en otra selecta lista, ya que es uno de los cuatro futbolistas de las cinco grandes ligas en alcanzar los dobles dígitos en goles y asistencias. Los tres jugadores restantes con un mínimo de 10 goles y 10 asistencias son Luis Díaz, con 14 anotaciones y 10 pases de gol; Michael Olise, con 13 goles y 17 asistencias, y Lamine Yamal, con 10 y 11.

Gracias a estos espectaculares datos de Fermín López, no resulta complicado comprender por qué el FC Barcelona ha decidido apresurarse para renovar su contrato y asegurar su futuro como azulgrana, tal como ha adelantado este diario.