Fermín López sirve el gol en la mesa de los grandes

Fermín López firmó ante el Olympiacos su primer hat-trick con el Barça, confirmando lo que sus cifras ya venían insinuando: el andaluz tiene gol, mucho gol, y está firmando números que lo colocan, estadísticamente, entre los mejores centrocampistas goleadores del siglo XXI. No es ninguna exageración. Los 40 millones que habría pagado el Chelsea en verano por él son ya, hoy, una cifra ridícula.

Con apenas 95 partidos y 24 goles en su trayectoria profesional con el primer equipo azulgrana (4.358 minutos disputados), Fermín marca un gol cada 181 minutos. Es decir, cada dos partidos aproximadamente. Una barbaridad para un jugador de segunda línea, sobre todo si se compara con los grandes nombres que dominaron el arte del gol desde la medular. De hecho, hay que irse al pasado para encontrar cifras similares, aunque no de tal calibre.

Basta mirar la tabla: Frank Lampard, uno de los mediocampistas más prolíficos de la historia y cuyo fútbol hay quien lo compara con el del blaugrana, necesitó 906 partidos para alcanzar 273 goles (uno cada 266 minutos). Steven Gerrard, símbolo del Liverpool, firmó 191 tantos en 749 encuentros (uno cada 318’).

Más atrás aparece Paul Scholes, con 155 goles en 716 partidos, y más recientemente Bruno Fernandes, con 188 en 600, promediando un tanto cada 236 minutos. Incluso jugadores de perfil más ofensivo como Kaká (191 goles en 614 partidos) o Marco Reus (248 en 667) no igualan la eficacia del onubense.

Rooney y Lampard durante su etapa como jugadores / Chelsea FC

El contraste es tan claro como revelador: mientras Reus y Fernandes han necesitado más de 200 minutos por gol, Fermín lo hace en menos de 182. En términos simples: marca más a menudo que cualquiera de ellos lo hizo en toda su carrera.

Datos de 'one man club'

Y ese detalle no es menor: los datos de los grandes nombres del ranking corresponden a toda su carrera profesional, sumando todas sus etapas y clubes —desde sus inicios hasta la madurez—, mientras que los registros de Fermín solo contemplan sus partidos con el primer equipo del Barça. Un contexto que multiplica el valor de su promedio: el canterano está firmando cifras de élite en el máximo nivel y en un club de exigencia absoluta.

Dro y Fermín se abrazan tras uno de los tantos del onubense frente a Olympiacos / Dani Barbeito / SPO

Y eso sin olvidar que muchos de esos gigantes acumularon décadas de experiencia y jugaban más cerca del área. Fermín, en cambio, ha irrumpido desde el interior, con el Barça, en un contexto de máxima presión, y con solo 21 años ya ofrece números de estrella consolidada.

El canterano no solo ve puerta: sabe cuándo aparecer y cómo rematar. Llega desde atrás con el tiempo justo, elige bien el disparo y tiene un golpeo seco y preciso. En Champions lo volvió a demostrar con tres tantos de pura intuición y llegada, de esos que separan a los centrocampistas corrientes de los que hacen historia, la que está empezando a hacer con el Barça.

Fermín, 'MVP' del encuentro / DANI BARBEITO

Los datos lo avalan, pero su actitud lo confirma. Fermín compite con descaro, pisa área con convicción y se ha ganado, por méritos propios, un hueco en una mesa donde se sientan Lampard, Gerrard, Kaká, Ballack o Reus. Y, a diferencia de muchos, no ha necesitado años para ganarse la invitación: en menos de cien partidos, ya sirve el gol en la mesa de los grandes.