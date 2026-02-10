Fermín López se sincera sobre su relación con sus padres: "Siempre me lo repiten"

Fermín López se ha convertido en un jugador clave tanto para el FC Barcelona como para la Selección Española. Comenzó su camino en el fútbol en las categorías inferiores del Recreativo de Huelva, y gracias a su talento dio el salto al Real Betis, donde continuó formándose hasta que se le presentó la oportunidad de ir a La Masía.

En la cantera del Barça tuvo que adaptarse a un nivel muy exigente, pero poco a poco fue ganándose un lugar. Tras una cesión al Linares Deportivo en 2022 para adquirir experiencia y minutos de juego, su rendimiento no pasó desapercibido y al año siguiente consiguió integrarse en el primer equipo del conjunto catalán.

El centrocampista de El Campillo declaró en una entrevista a 'La Vanguardia' que le costó adaptarse a La Masía: "Al principio lo pasé un poco mal porque echaba de menos a mi familia y a mis amigos. Pero te tratan muy bien y te dan todas las facilidades para ayudar a desarrollarte como persona y como futbolista. He hecho grandes amigos".

Fermín agradeció el apoyo constante de su familia: "Mi familia es muy humilde y siempre me han ayudado en todo, y me han inculcado que tenga los pies en el suelo. Gracias a ellos me lo tomo todo con más tranquilidad y naturalidad".

El futbolista comentó que, a pesar de la distancia, mantiene mucho contacto con sus padres: "Hablamos a diario, pero, la verdad, es que ellos flipan mucho más que yo con todo lo que me está pasando. Al final, uno no se da cuenta de lo que consigue hasta que pasa un tiempo. Pero ellos están muy contentos y me repiten que siga trabajando, que aún me queda mucho".

A pesar de la felicidad de sus progenitores, Fermín reconoció que no todo ha sido fácil: "Lo pasaron mal cuando tuve que irme al Linares, y ahora me alegra especialmente por ellos".