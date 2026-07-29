Fermín López: "Ha sido el peor verano de mi carrera"

Fermín López ya empieza a ver la luz al final del túnel. El centrocampista del FC Barcelona concedió una entrevista a 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio desde la concentración azulgrana en St. George's Park, donde repasó su proceso de recuperación, reconoció que ha vivido "el peor verano" de su carrera y lanzó un mensaje de máxima ambición de cara a la nueva temporada: el gran objetivo del vestuario es conquistar la Champions League.

El internacional español aseguró que cada día se encuentra mejor y confirmó que las sensaciones son muy positivas tras varias semanas de trabajo específico: "Me encuentro cada día mejor, no tengo molestias y eso es muy bueno. Si todo va bien, para el Gamper podría tener algunos minutos y ya tengo muchas ganas de jugar".

"Al principio no podía ver los partidos de España"

Fermín no escondió el duro golpe que supuso lesionarse cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera y justo antes del Mundial: "Ha sido el peor verano de mi carrera. Estaba en mi mejor momento, todo me salía bien y llegó esta lesión un poco inoportuna. He aprendido muchas cosas, pero lo he pasado muy mal. Gracias a mi familia, mi pareja y mis amigos he podido salir adelante".

El andaluz también confesó que durante los primeros días le costó incluso seguir a la selección española: "Al principio no podía ver los partidos porque yo también quería estar ahí jugando y ni siquiera podía mover el pie. Después ya lo llevé mejor y me alegré muchísimo por España y, sobre todo, por mis compañeros del Barça".

La Champions, entre ceja y ceja

Una vez superado el momento más complicado, Fermín tiene claro cuál debe ser el siguiente paso: recuperar su mejor versión y ayudar al equipo a dar el salto definitivo en Europa: "La intención es volver con motivación y con gasolina. La temporada pasada ya demostré lo que puedo aportar al equipo y ahora tengo que seguir mejorando".

El mediapunta considera que el grupo ha madurado lo suficiente para competir por todos los títulos y cree que el gran sueño europeo está más cerca que nunca: "Todos queremos la Champions. Estos dos años hemos estado cerca y creo que este puede ser el año. Llevamos muchos jugadores muchos años juntos, hemos vivido muchas cosas, momentos buenos y malos, y creo que estamos preparados para ganar la Champions, volver a ganar la Liga y pelear por todos los títulos".

Durante la entrevista también tuvo palabras para los jóvenes de La Masia que están realizando la pretemporada con Hansi Flick. Aunque destacó el nivel general del grupo, quiso señalar a dos futbolistas que más le han sorprendido durante estos primeros días de trabajo en Inglaterra: "Me han sorprendido muchos compañeros porque son muy buenos, pero sobre todo Ebrima Tunkara y Orian Goren".