Fermín López rompe la banca en el Barça: llega a los 100 millones de valor

Sale reforzado el FC Barcelona de la última actualización de mercado de 'Transfermarkt'. El portal que rige los valores de los futbolistas ha realizado este lunes un 'update' de la Liga española y el club azulgrana sale bastante bien parado. Como siempre, algunos futbolistas bajan su cotización, pero otros la suben ostensiblemente. En este último saco hay que meter, sobre todo, a un Fermín López que está cuajando un curso espectacular.

El de El Campillo ya estaba en una cantidad más que considerable de 70 millones de euros. Pero es que tras unos últimos meses en el que su rendimiento ha ido al alza (son ya 11 goles y 15 pases de gol) el andaluz está desatado. Su valor de mercado se dispara un 43% y pasa de los 70 mencionados a entrar en el club de los 100. De esta forma, Fermín se convierte en el 17º futbolista más valorado actualmente.

Lamine celebra su primer gol contra el Villarreal con Fermín / Alejandro Garcia / EFE

Brutal ascenso del centrocampista, que se ha vuelto un imprescindible para Hansi Flick en su engranaje. Otra subida muy notoria en esta escala de valores de mercado es la de Marc Bernal. El de Berga regresó de su lesión de forma paulatina y ha sido en este 2026 cuando ha dado un salto importante en cuanto a relevancia dentro del Barça.

El gran salto de Bernal

De los 10 millones a los 30 ha pasado Marc, que multiplica por tres su cotización (de 10 a 30 millones). Otro que se consolida en lo más alto es Pedri. Es el cuarto futbolista más valorado del mundo, solo por detrás de Lamine Yamal (200), de Haaland (200) y de Mbappé (200). 150 'kilos' el de Tegueste.

Noticias relacionadas

También suben, por ejemplo, Joan Garcia (de 30 a 40) o Gerard Martín (de 20 a 25). Por el contrario, bajan Araujo (de 25 a 20), Christensen (de 10 a 9), Balde, Gavi o Robert Lewandowski. En el cómputo global, el valor de la plantilla del Barça se establece en 1,17 mil millones de euros.