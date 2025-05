Fermín López revela el secreto de sus celebraciones

Fermín López se define como "un chico normal que pelea por sus sueños" en un chat gestionado por 'Residency', donde el canterano se ha pasado un buen rato respondiendo a muchas de las preguntas de sus seguidores. Desde sus mejores amigos en el vestuario, hasta su canción favorita, pasando por su raza de perro preferida. El de El Campillo ha respondido a todo y se ha mostrado encantado pudiendo resolver dudas.

El canterano se declara culé de pies a cabeza y por esa razón "el Camp Nou, nuestra casa, por supuesto" es su estadio favorito, como también "la azulgrana" es la equipación que más le gusta. En ese sentido, sigue persiguiendo uno de sus sueños. "Ganar la Champions con el Barça", así como "el Mundial con España". Para ello siempre se ha fijado en futbolistas como "Leo Messi y Andrés Iniesta", que también "han sido mis ídolos". Eso si, a nivel personal y como modelos a seguir lo tiene claro: "Mi abuelo y mi tío".

Fermín López y Lamine dieron la vuelta al marcador antes del descanso / JAVI FERRÁNDIZ

Tan culé como es, su partido favorito y su gol favorito no podían ser otros que "el que marqué al Madrid en Dallas y aquel partido", que le sirvió para darse a conocer de forma masiva en el barcelonismo y le abrió las puerats del primer equipo de par en par de la mano de Xavi Hernández, que apostó por él. En lo que se refiere a premios individuales, "no pienso en ello, solo en títulos, y si tiene que llegar, ya llegará". Por eso no tiene favorito para el próximo Balón de Oro: "Que lo gane alguien del Barça".

Sus gustos musicales

A nivel musical, últimamente "estoy muy enganchado a la canción RS6 de Morad", pero le gustan muchos raperos y, en especial, "Central Cee", de quien destaca la canción "Obsessed with you". Eso sí, reconoce que "normalmente en el vestuario la música la pone Lamine".

De hecho, la celebración que suele ejecutar cuando marca un gol, llevándose la mano a la sien a modo de saludo militar, se debe a la amistad que mantiene con el artista musical e influyente catalán Jan Raïch: "La celebración es por mi amigo Jan Raïch". La ha usado muchas veces, aunque no es la única. Una de ellas en el 5-3 que marcó ante el Real Madrid en el último clásico, aunque el tanto fue mal anulado por Hernández Hernández y Martínez Munuera. Además, Fermín López reconoce que las celebraciones que más le gustan son "las de Lamine. Es brutal".