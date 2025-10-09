Fermín López, paso decisivo

Mucho se habló en verano de Fermín López y un posible traspaso al Chelsea, sin embargo, el andaluz decidió seguir y apunta a ganarse la titularidad a corto plazo una vez pueda dejar atrás sus problemas físicos.

El canterano culé sufrió ante el Getafe una lesión en el psoas ilíaco izquierdo que provocó que abandonara entre lágrimas el terreno de juego. En el comunicado médico posterior el club facilitó el tiempo estimado de baja: unas tres semanas, así que todo apuntaba a una vuelta justo después del parón de selecciones.

Fermín se lesionó en el tiempo de descuento del FC Barcelona-Getafe / Dani Barbeito

En este sentido, el primer partido del conjunto azulgrana será ante el Girona en el Estadi Olímpic Lluís Companys el día 18 a las 16:15, y todo apunta a que Hansi Flick podrá contar con, como mínimo, una alternativa más en la zona ofensiva.

Si la noticia hace dos días era que el ex del Linares volvía a pisar césped, hoy el club ha facilitado en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve tocando balón y con un 'volverá pronto' que no deja lugar a dudas.

El mejor momento para volver

Aunque la temporada pasada le costó entrar en la misma dinámica que terminó la 23/24, lo cierto es que a lo largo del curso si mostró esa efectividad y capacidad de llegada que tanto maravilló en los JJ. OO. Sus números bajo las órdenes de Flick en la anterior campaña no dejan lugar a las dudas, 8 goles y 11 asistencias sin ser ni mucho menos titular indiscutible.

Pese a una pretemporada algo irregular que incluso provocó una crítica directa de Hansi Flick después del Gamper (donde Fermín marcó dos goles frente al Como italiano), una vez comenzada LaLiga, el jugador venía creciendo en sensaciones, sumando 2 goles, gracias a su doblete ante el Valencia, en 5 partidos.

"Estoy muy contento. En la pretemporada no estaba tan contento con él, pero ha mejorado en las dos últimas semanas" Hansi Flick — Entrenador del FC Barcelona

Más allá de su momento de forma, lo cierto es que el equipo necesitaría poder contar con él para sumar efectivos en un momento algo complicado de la temporada. Tras las derrotas ante PSG y Sevilla, en las que Dani Olmo fue titular en la mediapunta, el de Terrassa no mostró todo su fútbol.

El ex del Leipzig no ha contado con una competencia real con Fermín fuera de la ecuación (el jugador por el que se optó ante la Real para darle descanso fue Dro, que no parece contar como posible titular a corto plazo y con el que Flick quiere ir paso a paso) y, como pudo confirmar SPORT, consciente de su momento actual, está trabajando para recuperar su mejor versión.

Además, independientemente del momento de forma de los jugadores de ataque, recuperar la intensidad de Fermín o Raphinha en los próximos partidos puede ser una de las claves para volver a demostrar esa presión alta vista la temporada pasada, pues pocos jugadores aportan tanta intensidad como el de El Campillo.