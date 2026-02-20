Fermín López y su pareja disfrutan de una escapada romántica en Andorra

El FC Barcelona está atravesando uno de sus peores momentos de toda la temporada tras perder ante el Atlético de Madrid por 4-0 en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, y tras caer derrotado en Montilivi, lo que supuso perder el liderato. En ambos partidos, las decisiones arbitrales no ayudaron al conjunto de Hansi Flick.

No obstante, el conjunto blaugrana aún está a tiempo de reaccionar y luchar por todos los títulos posibles. Uno de los futbolistas que está dando un rendimiento espectacular es Fermín López.

El del Campillo, que sonó como una posible venta el pasado mercado de verano, empezó la temporada siendo revulsivo, pero con el transcurso de los partidos se ha consolidado en el once titular, convirtiéndose en una pieza clave para el técnico alemán.

Tras la derrota ante el Girona, Flick concedió un descanso a los jugadores para que pudieran desconectar y recargar energías de cara al tramo decisivo de la temporada. Los futbolistas aprovecharon estos días para alejarse del ruido mediático y disfrutar de su tiempo con familiares y parejas.

Uno de ellos ha sido el '16' del Barça, quien decidió viajar a Andorra con su pareja, Berta Gallardo. Una escapada romántica que ambos compartieron a través de las redes sociales.

En las imágenes, se les puede ver disfrutando de su estancia en Andorra, con la nieve y acompañados de su perro. Las fotografías destilan complicidad, reflejando que la relación va viento en popa.

Fermín López y Berta Gallardo disfrutan de una escapada romántica en Andorra / SPORT

En el 'post' de Fermín solo aparecen imágenes de la escapada, pero ella en su publicación compartió otras fotografías acompañadas de un simple "<3", un emoticono que refleja el amor que ambos comparten. Además, él respondió con un cariñoso: "Mi chulita".

Noticias relacionadas

No es la primera vez que comparten imágenes juntos, ya que han publicado varios momentos especiales en sus redes sociales. Comenzaron su relación en 2023 y, hasta el momento, el amor entre ellos sigue más fuerte que nunca.