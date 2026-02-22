Fermín López solo sabe marcar golazos

Fermín López llevaba tiempo sin ver puerta. Y alguno empezaba a ponerse nervioso, como si la obligación de un centrocampita, por muy avanzado que juegue, sea marcar goles. Eso, normalmente, es labor de los delanteros, aunque obviamente también es necesaria la aportación de quienes llegan desde atrás. De hecho, el canterano, antes marcar ante el Levante, sumaba ya diez tantos, una cifra más que respetable si, además, se tiene en cuenta la altura de la temporada en la que se encuentra el Barça. Si añadimos sus doce asistencias, quizá los nervios de este siempre tan exigente entorno sobran.

El club, tras un 'estira i arronsa', acabó renovándole hasta 2031, un paso enorme en su trayectoria como blaugrana. El barcelonismo lo celebró y el futbolista se mostró muy feliz por ello. A partir de ahí, a seguir rindiendo al nivel que había mostrado hasta el momento. Coincidio su firma con uno de los momentos más críticos a nivel grupal del equipo y tocaba tomar decisiones por parte de Flick. El técnico alemán decidió dejarle en el banquillo ante el Levante y el equipo reaccionó encarando la victoria ya en un primer tiempo local con dos goles.

Ya suma once goles es quinto en el Barça

Pero tuvo que salir Fermín López en el minuto 66 para firmar el que fue el gol de la tarde en el Camp Nou y, de hecho, también lo será de la jornada. No sería nada descabellado asegurar que su zurdazo desde fuera del área podría entrara, sin lugar a dudas, entre los mejores de la temporada. Para ello falta tiempo, pero el tanto del andaluz ya oposita. Recibió el balón en la frontal y no se lo pensó a la hora de disparar con violencia y precisión a la izquierda de Ryan, que solo pudo aplaudir. Tocó madera y acabó entrando. Fermín lo celebró a lo grande.

Fermín López celebra su golazo ante el Levante en el Camp Nou / DANI BARBEITO

Fermín López llevaba sin marcar desde el 7 de enero, cuando vio puerta en las semifinales de la Supercopa de España ante el Athletic. Tampoco había marcado en Liga desde hacía más tiempo, en concreto desde el 22 de noviembre, en el Camp Nou, ante de nuevo el Athletic Club. Son ya once goles del andaluz esta temporada y se sitúa quinto máximo goleador por delante de Rashford, que suma diez. Por delante, Ferran (16), Lamine (15), Lewandowski (13) y Raphinha (13).