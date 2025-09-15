Fermín López se hace gigante

Fermín López jugó ante el Valencia, seguramente, el mejor partido desde que llegó a la primera plantilla del Barça, con quien inicia su tercera temporada. El de El Campillo tiene este año marcado en rojo porque es consciente de que ha llegado el momento de dar un paso más. Su ascendencia en el equipo no ha hecho más que crecer y va a hacer todo lo posible para sumar muchos más minutos.

Flick le dio la titularidad ante los valencianistas y completó por primera vez en lo que va de campaña los noventa minutos. También salió de inicio ante el Mallorca, en el debut liguero, pero fue sustituido durante el descanso. Lo cierto es que en Son Moix no hizo un buen primer tiempo, no a su nivel habitual, no al que ofreció, por ejemplo, ante el equipo de Corberan.

Tan cierto como que el mercado de fichajes entraba en sus dos últimas semanas y el acoso sobre el futbolista se hacía más intenso por parte de quienes lo querían ver en el Chelsea (o el Newcastle, rival el jueves de los blaugrana). Recibió el apoyo del club y, teniéndolo muy claro, aguantó la embestida para seguir donde siempre quiso estar: el Barça.

Durante el verano tuvo que escuchar cómo Flick le lanzaba algún dardo desde la rueda de prensa, pero también entendió la situación y, cuando vio el momento, le dio cariño ofreciéndole minutos de calidad. Fermín no lo ha desaprovechado y se lo pone muy difícil al técnico a la hora de decidir quién debe jugar en la mediapunta. Partidos hay para todos, pero el nivel mostrado por el canterano invita a pensar que será difícil sacarle del once. Como dijo el alemán, aún puede mejorar cosas, pero, si los veteranos siguen aprendiendo, ¿cómo no va a hacerlo un jugador con 22 años?

Alcanza a Lamine Yamal en Liga

No son sus dos goles ante el Valencia, que también, sino la influencia que tuvo en el juego en todos los ámbitos los que sirven para entender la magnitud de su partidazo: completó 57 pases de los 65 que dio, un 88%, una barbaridad de porcentaje para un futbolista que ejerce rodeado de futbolistas en el centro del campo.

Además, completó cuatro de los seis regates que intentó, perdiendo muy pocos balones y, de hecho, siendo clave en la recuperación. Hasta ocho balones devolvió a su equipo. Y es que acabó saliendo vencedor en la mitad de los duelos en los que se vio involucrado. Su compromiso defensivo está a la altura de su pulcritud a la hora de atacar y dar continuidad al juego.

Su facilidad para el gol es evidente, pero existen números que ayudan a entender su dimensión actual y lo que puede llegar a ser. Solo cuatro futbolistas nacidos en el Siglo XXI han sido capaces de marcar más goles que Fermín López en el primer equipo blaugrana. Se trata de Ansu Fati, que marcó 22 goles en 86 encuentros, Pedri, que suma 21 en 140 partidos, y Lamine Yamal (16 en 76). La diferencia es que los 16 goles que ya alcanza con el Barça los ha marcado en 62 partidos, lo que le sitúa con el mejor promedio.

Un promedio goleador de delantero

De hecho, Fermín López marca un gol en Liga cada 178 minutos y solo Ansu Fati le supera entre los nacidos en este siglo con un tanto cada 157 minutos. Lamine Yamal marca cada 333 minutos y Pedri, cada 477. Son todos buenos números, pero queda claro que el de El Campillo tiena una gran facilidad para ver puerta. Y eso, en un centrocampista, es oro. Ante el Valencia disparó cinco veces, cuatro fueron a puerta, dos acabaron en gol.

Su polivalencia es otro de sus puntos fuertes porque puede juegar tanto de mediapunta como en el extremo zurdo, como pudo verse, por ejemplo, ante el Real Madrid la pasada temporada en el encuentro liguero de la segunda vuelta, donde marcó un golazo que fue anulado injustamente. Flick lo sabe y, pese a que dio entrada a Dani Olmo ante el Valencia, mantuvo en la banda a Fermín López hasta el final.

Fermín López, así, apunta a convertirse en un futbolista esencial para el proyecto del técnico alemán, que sigue manteniendo su estrategia de palo y zanahoria en busca de la mejor versión posible de su futbolista. La que se vio ante el Valencia debe parecerse mucho a ella, pero Flick está convencido de que aún puede dar mucho más. Por trabajo, esfuerzo e ilusión no va a quedar.