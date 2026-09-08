Fermín, padre de Fermín López: "Tiene mucho amor propio, es muy competitivo, no da nada por perdido y siempre tiene la portería entre ceja y ceja"

Fermín López se ha convertido en una pieza clave del Barça. El centrocampista culé ha comenzado la temporada con un espectacular registro goleador: en los cuatro partidos disputados hasta el momento, ya suma cuatro tantos, dejando clara su candidatura a convertirse en uno de los principales goleadores de un equipo que afronta el curso sin un delantero centro de referencia.

Pero las cualidades que hoy le convierten en un futbolista diferencial ya eran conocidas por su entorno. En 2023, después de que Fermín fuera elegido MVP del Barcelona-Shakhtar en la Champions League, su padre, también llamado Fermín, habló, en el diario As, sobre la personalidad y la evolución de su hijo.

Un futbolista con carácter y garra

Fermín padre destacó especialmente la mentalidad de su hijo y su capacidad para competir en cada partido.

"Tiene carácter, es un tío con ganas y con garra, como comentan por ahí. Las cosas salen, está cada vez con más confianza y lo veo muy bien", explicó entonces.

Para su padre, una de las claves de la evolución del jugador fue precisamente su capacidad para afrontar situaciones complicadas sin perder la confianza.

Fermín López, junto a su madre Lola y su padre Fermín. / Sport.es

Lejos de considerar negativa la cesión de Fermín al Linares durante la temporada anterior, su padre entendía aquella experiencia como un aprendizaje fundamental para su carrera.

"Fue un poco duro, en 1ª RFEF hay futbolistas buenísimos que vienen de categorías mayores y la competición es muy fuerte. Pero se adaptó perfectamente, le puso mucho amor propio y fue increíble para todos. Le estamos muy agradecidos al Linares", recordó.

Aquella etapa permitió al futbolista ganar experiencia, competir lejos de Barcelona y enfrentarse a un fútbol más físico y exigente antes de regresar al Barça.

Un culé en una familia bética

Fermín también explicó que su hijo siempre había sentido un fuerte vínculo con el Barça, al igual que su tío. Él, sin embargo, es bético de toda la vida, una circunstancia especialmente curiosa teniendo en cuenta que el futbolista pasó por la cantera del Real Betis antes de incorporarse a La Masia con 13 años.

Su padre también quiso poner en valor el trabajo que se realiza diariamente en la cantera azulgrana. Durante años acompañó a su hijo a los partidos de las categorías inferiores y pudo conocer de cerca el nivel de los jóvenes talentos del club.

Fermín López, con el Cadete A / DAVID RAMIREZ

"Llevo ya 7 años viendo partidos de la cantera del Barça, tanto suyos como de sus compañeros, porque cuando veníamos a verle a Barcelona no desconectaba y nos llevaba a partidos de todos los equipos de La Masia", explicó.

"La Masia es especial"

Fermín padre también destacó el enorme potencial que veía en las categorías inferiores del Barcelona y puso como ejemplos a algunos futbolistas que comenzaban a despuntar.

En su opinión, La Masia tiene una característica diferencial: la posibilidad de que los jóvenes encuentren oportunidades en el primer equipo.

"En otras canteras seguro que también hay chicos muy buenos, pero La Masia es especial. Xavi es de la casa y se cuenta mucho con ellos, aquí sí tienen hueco y en otros sitios no se les da la opción de triunfar", señaló.

A la hora de definir a su hijo como futbolista, Fermín padre puso el foco en una característica que hoy continúa siendo especialmente reconocible en su juego: su hambre de gol.

"Tiene la portería entre ceja y ceja y mucho amor propio, es muy competitivo y fuera del campo es un crack también", aseguró.

También resaltó la personalidad del jugador fuera de los terrenos de juego. A pesar de su crecimiento como futbolista profesional, lo describió como un chico normal, humilde y muy ligado a sus raíces.

"Al haber crecido en un pueblo pequeño en el que nos conocemos todos es un chico muy normal y humilde", explicó.

Futbolista de élite y estudiante universitario

La vida de Fermín en aquella época no se limitaba al fútbol. El jugador también compaginaba su carrera deportiva con sus estudios de CAFYD, Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en la universidad.

Su padre destacó que tanto Fermín como su hermano eran buenos estudiantes y que el futbolista intentaba continuar con su formación pese a las dificultades que suponía combinarla con el fútbol profesional.

La imagen que dejó aquella entrevista resume bien la personalidad que su padre atribuía al futbolista: MVP de la Champions por la noche, estudiante universitario al día siguiente y, durante las vacaciones, un joven feliz de regresar a su pueblo.

Años después, aquellas palabras adquieren todavía más significado. El carácter competitivo, el amor propio y la obsesión por encontrar la portería que Fermín padre señalaba en 2023 forman parte hoy de la identidad de un futbolista que se ha ganado un papel protagonista en el Barça.