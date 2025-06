Fermín López dice no al Bayern de Múnich

Fermín López estuvo a punto de hacer doblete con la selección española un verano más, pero la cordura se impuso y solo acudió a la cita con la selección española absoluta en la UEFA Nations League que el combinado de Luis de la Fuente acabó perdiendo tras caer en la final ante Portugal. El de El Campillo no jugó ni un minuto en la Final Four, quizás porque salió de sí mismo el pedir no ir al Europeo con la Sub-21.

Nadie mejor que el canterano del Barça se conoce a sí mismo para saber en qué condiciones físicas ha llegado al tramo final de la temporada. El año pasado ya hizo doblete en la Eurocopa y los Juegos Olímpicos, con el desgaste que ello supone. Lo cierto es que todos quieren a Fermín López en su equipo. El primero de todos, Hansi Flick, que ni de broma se podría llegar a plantear la salida del centrocampista este verano.

Fermín López, celebrando el gol anulado ante el Real Madrid / SPORT

El mejor aliado del técnico alemán es el propio futbolista, que tampoco tiene ninguna intención de moverse del Barça. Culé desde que su tío le inoculó el virus del Barça, ha peleado durante toda su vida por llegar al lugar en el que está y no está dispuesto a que, con contrato hasta el 30 de junio de 2029, nada le desvíe de su camino de seguir triunfando de blaugrana.

Un gracias, pero no

Ha acabado la temporada como un cañón aprovechando cada uno de los minutos que le daba Hansi Flick y tiene claro que la competencia en la primera plantilla será siempre al máximo nivel, pero eso no es nada que no haya vivido durante su etapa en el fútbol base. Lo sabe y lo acepta. Por eso cuando le llega el interés de clubs que quieren firmarle, la respuesta siempre es la misma: gracias, pero no.

Uno de ellos, según apunta Ben Jacobs en su cuenta oficial de 'X', el Bayern de Múnich ha sido uno de los que han tentado al jugador para llevárselo a la Bundesliga. Tiene 500 millones de cláusula de rescisión y los alemanes, obviamente, no alcanzarían esa cifra, pero sí estarían preparados para realizar una inversión importante si Fermín López hubiera abierto la puerta.

No ha sido así y el conjunto bávaro deberá seguir buscando en el mercado para reforzar su centro del campo. Allí tienen claro que el perfil del de El Campillo encajaría a la perfección, pero el futbolista no solo juega en el Barça, es del Barça. Y eso no se paga (solo) con dinero.