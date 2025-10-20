Fermín López: "Es cuestión de tiempo y de hacer autocrítica"

Uno de los protagonistas en clave blaugrana de la previa del encuentro contra el Olympiacos (martes 18:45 horas), correspondiente a la 3ª jornada de la Fase liga de la Champions League, fue Fermín López. El centrocampista, ya recuperado de su lesión muscular en el psoas ilíaco izquierdo, volvió a vestirse de corto el sábado contra el Girona y apunta a la titularidad frente a los griegos.

"Será un partido muy difícil, obviamente, es la Champions. Venimos de perder contra el PSG y tenemos que hacer un buen partido, recuperar sensaciones y ganar. Vienen dos partidos importantes, es una semana bonita, pero no pensamos más allá de mañana. No sé si seré titular, pero jugaré de lo que me toque y a dar una buena versión", dijo el centrocampista formado en La Masia en la rueda de prensa antes de disputar el partido de la Champions ante el Olympiacos.

Los resultados y las lesiones

El equipo llega en un momento delicado, puesto que se marchó al parón de selecciones con dos derrotas consecutivas: frente al Paris Saint-Germain por 1-2 y ante el Sevilla por 4-1. Las sensaciones, sin embargo, no fueron las mismas en ambos partidos porque el equipo cayó dignamente ante el vigente campeón de Europa, pero mostró una muy mala imagen en el Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, la victoria sobre la bocina en el derbi catalán que les enfrentó al Girona supuso un chute de energía que deben aprovechar para una semana tan importante.

"Es un proceso. Ahora no venimos con las sensaciones que nos gustaría, pero falta mucha temporada. Estamos unidos, con ganas de mejorar y en estas próximas semanas volveremos a nuestra mejor versión, seguro, es cuestión de tiempo y de hacer autocrítica", comentó el onubense, convencido.

Además, este período algo turbulento ha estado altamente condicionado por la larga lista de lesiones, entre los que se encontraba Fermín, quien aseguró estar "preparado para cuando el míster lo necesite, sea de titular o no, tanto de extremo como de mediapunta". "Ha habido muchas lesiones ahora y tenemos que de jugar con lo que tenemos, que son muy buenos jugadores. Siempre me he sentido como un jugador muy importante, tanto como titular como suplente. El míster me pide siempre lo mismo: que presione adelante, que juegue fácil, que haga rupturas... Lo que vengo haciendo desde el año pasado", añadió en su declaración.

Un verano movido

Fermín fue uno de los protagonistas del mercado de fichajes, ante el interés del Chelsea de hacerse con sus servicios y pagar un traspaso para ficharle. A pesar de que el culebrón se alargó hasta el último día y con la temporada ya empezada.

"Estuve muy tranquilo. Siempre pensé en estar aquí, nunca lo dudé. Salieron muchas cosas y no las podía controlar, pero lo importante es que quería estar aquí y eso ha pasado", concluyó ante los medios de comunicación.