Fermín López bromea con Ibai sobre con qué jugador del Barça pelearía en La Velada del Año

Fermín López se encuentra desconectando después de la lesión que sufrió a finales de mayo, que lo dejó desgraciadamente fuera de la convocatoria de la selección española. El mediapunta está tranquilo y descansando junto a su pareja, mientras avanza en el proceso de rehabilitación para volver lo antes posible con el equipo.

Su ausencia en el Mundial ha sido un varapalo para el jugador, que no solo tenía muchas ganas de disputarlo, sino que se lo merecía de verdad. Este viernes ha reaparecido junto a Ibai Llanos en un anuncio publicitario. Para hacerlo de forma amena, lo han planteado a través de un juego parecido al 'beer pong', en el que tenía que encestar una pelota de ping-pong en unos vasos junto a Ibai.

"El canal de Lamine está sobrevalorado"

La primera pregunta era para el streamer vasco. Fermín le propuso a Ibai que dijera qué creador de contenido creía que estaba sobrevalorado. Ibai Llanos, entre risas, consideró que era el canal de Lamine. “El canal de YouTube de Lamine”, decía, ante las risas de Fermín. Lamine está subiendo videos últimamente en los que muestra su día a día, pero la respuesta va ligada al sentimiento de Ibai hacia el Real Madrid, y también por no mojarse por respeto a sus compañeros de profesión (youtubers...).

Ibai le devolvió una pregunta al azulgrana: si consideraba que la selección de 2010 era mejor que la actual de 2026, o viceversa. La respuesta de Fermín fue clara: “Las dos. La del 2010 es inigualable, pero la del 2026 es muy top”, contestaba, sin mojarse demasiado, aunque mostrando apoyo a la selección de Luis de la Fuente.

Después, Fermín le propuso al streamer un trueque de un jugador azulgrana por uno madridista. Ibai respondió lo siguiente: “Cambiaría a Fran García por Pedri, por ejemplo”, dijo.

Un rival para La Velada

Sobre la Velada del Año, Fermín afirmó que se enfrentaría a Ronald Araújo e Ibai a Tchouaméni, en tono de broma, lógicamente. “Nos van a reventar a los dos. Entrenaremos y daremos la sorpresa”, decían entre risas.

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Para finalizar, Fermín dejó un mensaje bonito a sus compañeros de selección desde la distancia: “Estad tranquilos, que vais a llevar la segunda estrella a casa”, dijo, mostrando su confianza en España.