Fermín López (23 años): “Mi madre trabajaba en una empresa de fruta y la convencí para que lo dejase. Mi padre es cartero en Correos y nunca ha querido dejarlo, dice que es su trabajo”

Fermín López sigue quemando etapas. El onubense se encuentra desconectando después de la lesión que sufrió a finales de mayo, que lo dejó desgraciadamente fuera de la convocatoria de la selección española. Fermín está tranquilo mientras avanza en el proceso de rehabilitación para volver lo antes posible con el equipo, con la fecha marcada en rojo del primer partido liguero, aunque en la pretemporada ya participará.

Formó de nuevo parte del trabajo con el grupo en la sesión matinal que la plantilla azulgrana llevó a cabo en las instalaciones de S.George’s Park. Su ausencia en el Mundial ha sido un varapalo para el jugador, que no solo tenía muchas ganas de disputarlo, sino que se lo merecía de verdad.

El centrocampista andaluz, que llegó en 2023 procedente de Primera Federación, vivió un año espectacular a nivel individual en su primera temporada como profesional. El del Campillo ha roto con todas las ideas preconcebidas de los niños prodigio de La Masía que queman etapas a una velocidad vertiginosa. Una temporada le ha servido para demostrarle a todo el mundo que tiene talento de sobras para jugar en la élite.

Fermín ha crecido de forma exponencial

Xavi Hernández le dio la oportunidad tras su regreso del Linares y el 29 de julio de 2023 debutó frente al Real Madrid en ese 'famoso' gol con la pierna zurda. Su rendimiento ha ido 'in crescendo' con el paso de los meses hasta proclamarse campeón de Europa y ganar el Oro Olímpico este verano.

Desde que Fermín debutó con el Infantil B del Barça, fue consciente de que su trayectoria en la Masía no sería sencilla y la frase que tuvo que escuchar de manera insistente fue: “Hay que tener paciencia”. Se la repetía Jordi Roura al jugador y a su familia y también a los entrenadores que apreciaban la clase del andaluz.

Esta paciencia del jugador, pero sobre todo la apuesta determinada de los responsables del club, dio sus frutos. El Barça era consciente de que la apuesta por Fermín era una inversión a largo plazo, con un camino lleno de espinas. Fermín López aceptó el reto de jugar cedido en el Linares, equipo en el que completó una temporada espectacular. Titular indiscutible con Alberto González, el mediapunta se convirtió en el pichichi de su equipo con 12 goles, además de repartir cuatro asistencias.

Fermín celebra su primer gol al Madrid en pretemporada / VALENTI ENRICH / SPO

Una llegada difícil

Eternamente agradecido a Xavi por haber sido el impulsor de todo, el de 'El Campillo' se consolidó como titular bajo las órdenes de Hansi Flick, con otro rol bastante más relevante.

Sin embargo, en el momento de llegar a Barcelona, el cambio de aires no fue fácil para Fermín. En la temporada 2016-2017, con apenas 13 años, llegó al infantil del Barça. Fermín lo recuerda con mucha nostalgia y pena. “El día que llegué fue el peor de mi vida. Era la primera vez que salía de casa y lloré muchísimo”, dijo en 'El Món a RAC1'.

“También fue el más feliz, pero era pequeño y era la primera vez que me iba para siempre de mi casa. El Barça quiso ficharme cuando tenía 11 años, pero mi padre se negó porque era muy pequeño. Dos años después volvieron a interesarse por mí. Nos dijeron que era el último tren. Mi padre me preguntó qué quería hacer y yo tenía claro que quería ir al Barça”, recordó.

Su integración en Catalunya

“Los compañeros que me encontré en la Masia me ayudaron mucho, todos habían llorado antes. Hicimos un buen grupito con Xavi Simons y otros. Me costó muy poco aprenderlo y me gustaba mucho practicarlo. Tenía compañeros de equipo que lo hablaban y escucharlos y hablar con ellos me ayudó mucho. Tuve que aprenderlo porque en clase no me enteraba de nada. Al principio me pusieron muchas facilidades pero luego lo aprendí muy rápido”, explica, recordando los viejos compañeros y su adaptación con la lengua.

Fermín quiere al Barça y su objetivo es estar toda la vida. “Nunca he tenido la intención de irme. Toda la vida he sido del Barça y quiero estar aquí”, contaba en Rac1.

Fermín López, con el Cadete A / DAVID RAMIREZ

Una familia normal y corriente

No obstante, Fermín López siempre ha destacado el papel fundamental que han desempeñado sus padres en su carrera. Su padre se llama Fermín López también, y ha acompañado de cerca su crecimiento como futbolista desde sus primeros años en El Campillo (Huelva), mientras que su madre, cuya identidad ha permanecido fuera del foco mediático, ha sido otro de sus grandes apoyos.

Fermín López, padre del jugador del FC Barcelona, en la presentación de la Costa de la Luz Champion Cup 2026 / Costa de la Luz Champion Cup

“Mi familia siempre me recuerda que soy un chico normal. Mi madre trabajaba en una empresa de fruta y la convencí para que lo dejase. Mi padre es cartero en correos y nunca ha querido dejarlo, dice que es su trabajo”, explicaba sobre los trabajos de sus padres.

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Otra figura muy importante en la vida del internacional español es su abuela Loli, que continúa viviendo en El Campillo. Fermín ha hablado en varias ocasiones del estrecho vínculo que mantiene con ella, asegurando que siempre está pendiente de su evolución y de sus partidos. De hecho, le ha dedicado algunas de sus celebraciones más especiales y la considera uno de los pilares fundamentales de su familia.