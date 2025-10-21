Así es Fermín López (22 años): Vida privada y gustos tras su primer 'hat trick' con el Barça

El joven centrocampista del FC Barcelona, Fermín López, ha conseguido su primer 'hat trick' como profesional contra el Olympiacos en la Jornada 3 de la Champions, por eso desde SPORT aprovechamos la ocasión para hacer un repaso a su vida privada.

Nacido en El Campillo en 2003, un pueblo de la provincia de Huelva que tiene 2014 habitantes, según apuntaba el INE en 2024, Fermín dio sus primeros pases en la Escuela de Fútbol Base del pueblo antes de llegar a las categorías inferiores del Recreativo de Huelva a los ocho años.

Fermín López de niño. / M.G.

Más tarde lo fichó el Real Betis y tras cuatro temporadas, hasta los 13 años, momento en el que dejó Andalucía en dirección a Barcelona para integrarse en las filas culés. Como llegó de pequeño a Catalunya, pudo aprender el idioma catalán y ahora lo entiende y habla con total naturalidad.

Antes de dar el salto al primer equipo jugó una temporada cedido en el Linares donde deslumbró y más tarde se ganaría la confianza de Xavi para quedarse con el primer equipo. Ya con Flick se ha convertido en una pieza importante y se disputa la posición de mediocentro ofensivo con Dani Olmo.

En el mercado veraniego parecía que el joven canterano podía salir traspasado del club, pero él siempre se mostró convencido de quedarse en Barcelona para intentar ganarse el puesto y triunfar con el club de su vida.

Los gustos del canterano azulgrana

En cuanto a sus sueños, siempre ha declarado que su objetivo es ganar la Champions con el Barça y conseguir sumar la segunda estrella sobre el escudo la camiseta de España.

Fermín celebra un gol con España en los JJ. OO. / Kike Huesca / EFE

Aunque "normalmente en el vestuario la música la pone Lamine", en verano reconocía que le gusta escuchar rap y destacaba que se "había enganchado a la canción RS6 de Morad" y ponía al inglés Central Cee como uno de sus favoritos.

La celebración de Fermín habitual al marcar, de hecho, es el saludo militar, un guiño a uno de sus amigos dentro de la industria musical, Jan Raïch.

Lejos de los terrenos de juego, el barcelonista estudia un Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universitat Ramón Llull, una formación que tuvo que suspender al salir cedido en dirección a Linares antes de explotar en la gira por Estados Unidos de 2023.

Familia de Fermín

Antes de llegar al FC Barcelona, el propio Fermín tuvo más claro que nadie que quería recalar en el club azulgrana, incluso más que sus padres: "Los inicios fueron duros", comentaba a 'Huelva Información' su padre, que se llama igual que el hijo, Fermín López.

El padre viajaba a la Ciudad Condal cada dos semanas para que su hijo se sintiera acompañado juntamente con su madre, Lola Marín. También fueron importantes sus abuelos, que le daban su apoyo emocional desde el pueblo y que aparecieron en el documental 'The Next Generation' que emitió 'Barça One': "Por la noche lloraba sí, sí... pero ahora merece la pena", revela el propio futbolista en una escena con la familia.

Fermín con sus padres. / ·

"Yo lo que quiero es que tú tengas cabeza, que no pierdas que somos sencillos, que es lo principal. Y a luchar", le apuntaba su abuela en el vídeo y añadía que sufría al pensar que su nieto estaba tan lejos: "Cuando llegaba la tarde decía: 'ay mi niño, verse allí sin nosotros'", explicaba.

La nota curiosa es que su abuelo era seguidor del Real Madrid, aunque desde que su nieto juega en Barcelona no le hace ascos a celebrar los triunfos del equipo azulgrana por su nieto.

Fermín tiene un hermano, Juan Antonio, que en alguna ocasión ha acompañado a sus padres a Montjuïc para presenciar los partidos del Barça en directo. También tiene una gran relación con su tío Miri con quien dio sus primeros pases cuando solo era un niño: "Su entorno, sus padres, y nosotros, siempre hemos estado. Eso hace que él, ante cualquier inquietud, siempre pida un consejo, o llame por teléfono. Hablamos casi a diario, y tenemos una charla pequeña. Eso hace que sepa de dónde viene y con quién está", apuntaba a Relevo.

Así es su novia, Berta Gallardo

Fermín mantiene una relación sentimental con Berta Gallardo, de la misma edad y nacida en Sevilla. Empezó a estudiar Derecho, pero más tarde aprovechó el tirón de las redes sociales para centrarse en su carrera de modelaje.

Ahora tiene más de 150.000 seguidores en Instagram y comparte su día a día con su comunidad, así como planes con el futbolista y promociones con varias marcas.

En verano se extendió el rumor de que Fermín y Berta podrían haber terminado la relación pero nada más lejos de la realidad, ambos siguen juntos y compartiendo la vida en pareja.