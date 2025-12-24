SPORT con Fermín en el Campillo: "Estamos listos para ganar la Champions"

La calle esta llena y algunos niños se muestran inquietos. Algunos visten la camiseta del Barça y otros la de la selección española, pero el nombre escrito en sus espaldas se repite: Fermín López (2003). Todo esperan al futbolista del Barça a la puerta de la PB Camp - Barça, cuyo letrero en la pared está tapado porque, en breve, lo acompañará otro que completará el nombre de esta peña barcelonista de El Campillo, el de su vecino más ilustre.

Cuando Fermín López asoma por la esquina compañado de sus familia, la inquietud de los más pequeños es total. Está en su casa porque en esa asociación ha pasado muchas horas viendo a su Barça. Ahora firma autógrafos y regala fotografías durante más de una hora. Se le ve feliz junto a los suyos. Ha vuelto a casa por Navidades y le espera un día intenso.

Por la tarde se presentará por sorpresa en el campo municipal de fútbol, donde inaugurarán un mural en su honor y peloteará con quienes allí estaban entrenando.

¡Cómo te quieren tus vecinos!

Volver a mi pueblo me genera felicidad, el acto de hoy ha sido muy bonito. Soy culé desde pequeño y he ido a la peña a ver muchos partidos del Barça y que ahora tenga mi nombre… Me siento muy feliz y orgulloso. Se lo agradezco mucho.

La guinda a un año muy intenso.

He aprendido muchas cosas, he disfrutado mucho, hemos ganado muchos títulos, los primeros que ganaba con el Barça. Y con la selección también. He cumplido muchos sueños este año y he aprendido mucho también. Espero que 2026 sea igual o mejor.

¿En qué ha cambiado Fermín López durante este tiempo?

A nivel personal creo que soy un poco más maduro. Aún soy joven y me quedan por vivir muchas cosas, pero mi vida va tan rápido que creo que he tenido que madurar antes de tiempo y del Fermín de antes al de ahora ha cambiado en esa madurez.

No debe ser fácil asimilar tantos cambios y tan rápidos en solo un año.

Es difícil porque pasa todo muy rápido y pasan tantas cosas… No es que no lo valores, sino que no te da tiempo a valorarlo porque no te paras a pensar en lo que te está pasando y lo que estás consiguiendo. A veces sí que cuando estoy en casa pienso en lo que ha pasado y me doy cuenta de que he cumplido mi sueño.

¿Ni siquiera después de un gran partido no reflexionas sobre lo que has vivido?

Es que muchas veces no pienso en nada, como lo puedo vivir más o menos cada día, el hecho de jugar con el primer equipo, meter algún gol, pues no me paro a pensar… Pero lo que te decía… Sí que a veces estoy en la cama y pienso ‘joder, hace dos años y medio o tres estaba en el Linares, ahora estoy en el primer equipo y he ganado no sé cuántos títulos y aún me queda’. Sí, claro que se valora, solo digo que a veces no tienes tiempo de pensar en ello.

¿Con qué momento te quedas a nivel personal?

Un día que disfruté mucho fue en la rúa. Eso para mí… Es que no puedo ni describirlo. Me volví loco, no paraba de cantar, de saltar… Veía a la gente que lloraba, con esa ilusión de haber ganado tres títulos después de años sin ganar tantos. Y la verdad que fue uno de los mejores momentos de 2025 sin duda.

Hay más recuerdos positivos de 2025 que negativos, pero sin duda la forma en la que se perdió la Champions es un de ellos.

Sí, ese día en Milan fue muy jodido, los días después también. Había mucha ilusión de todo el mundo: de nosotros, del club, de la afición… Y ver cómo se fue todo en poco tiempo… Y la oportunidad de estar en una final de Champions. Nos dolió mucho, sí.

"Estuvimos a segundos de jugar la final y los días siguientes fueron muy jodidos, ese título tiene algo que lo hace muy especial" Fermín López — Jugador del FC Barcelona

¿Sirve de aprendizaje para 2026?

Somos muy competitivos y lo vamos a intentar otra vez. Queda mucho y vamos paso a paso, pero queremos estar en la final y ganarla. Ojalá pueda ser. Tenemos ese sueño, esa meta de ganar la Champions.

¿Qué os ha dado Flick para ser tan competitivos?

El mensaje del míster es muy positivo y eso es fundamental. Tanto cuando las cosas van bien o cuando van mal, su mensaje es siempre de calma, de seguir nuestro camino y de hacer lo que nos pide, lo que sabemos hacer. Sobre todo de estar unidos. El mensaje en el vestuario es claro y todos lo sentimos así, vamos todos a una.

¿A nivel individual qué te pide?

Bueno, me pide la intensidad, la presión, ser vertical, tener calma con el balón, no perder balones, pisar área, chutar… El juego que siempre he intentado hacer. Y te da esa confianza y estoy muy cómodo con él.

"Lo mejor que tiene Flick es su mensaje de calma cuando las cosas van bien, pero también si van mal" Fermín López — Jugador del FC Barcelona

¿Y en el campo dónde te sientes más cómodo?

Bueno, yo con jugar ya… Extremo derecho, delantero como el otro día, en la izquierda, de mediapunta… Pero sí, donde más cómodo me siento es de mediapunta, es donde puedo explotar mejor mis cualidades.

Hay mucha competencia.

La competencia a nivel humano la llevamos muy bien, decide el míster quién juega y no hay malos rollo. Nadie se lleva mal con nadie porque juega en la misma posición, eso no pasa. Cada jugador intenta hacer lo mejor en los entrenamientos y en los partidos para tener minutos y el míster es al final quien decide. A nivel interno eso te hacer mejor equipo.

¿Sois capaces de competir por todo como el año pasado?

¡Yo creo que sí! Somos, salvo algún refuerzo, prácticamente los mismos que el año pasado y ahora estamos en una dinámica muy buena, hemos vuelto otra vez a ganar muchos partidos seguidos. Este equipo, con la plantilla que tenemos, tiene que aspirar a todo.

¿Qué os dijisteis después del Clásico para haberlo ganado todo en la Liga?

La derrota del Clásico y en Londres fueron puntos de inflexión del equipo. Al final son partidos que puedes perder y es cierto que no estuvimos tan bien como normalmente jugamos, pero desde esos días el equipo ha dado un paso adelante, a ser lo que éramos el año pasado. Estamos en muy buena dinámica y esperamos que se alargue hasta el final.

Joan Represa

¿A qué se deben estos baches a lo largo de una temporada?

Es que no puedes estar todo el tiempo… Claro que lo intentamos y es lo que queremos, pero siempre hay un partido que no estás al nivel y o no salen las cosas. Mira el año anterior en noviembre. Tuvimos una racha en la que no estábamos bien, pero acabamos ganando la Liga, la Copa y la Supercopa. Son cosas que pasan a lo largo de una temporada, pero lo importante es, cuando pasan, estar unidos y levantarse.

También habéis sufrido bajas muy importantes y largas. Una de ellas Raphinha, cuyo regreso parece haber dado otro aire al equipo. ¿Es tan pesado como parece?

Tiene muchísima energía y eso lo transmite al equipo. Cuando está en el campo y ves cómo va a la presión, cómo se desmarca, la intensidad que tiene en cada movimiento que hace… Lo contagia a los compañeros y vamos todos con la misma energía. Y claro que se notaba cuando no estaba, es un jugador muy importante.

Cuando miras a tu alrededor y ves a Raphinha, pero también a Lamine, a Pedri, a Ferran…

Al final, rodeado de grandes jugadores como ellos es más fácil que tu juega también destaque. Es que son muy buenos, son superdotados y para uno mismo es muy fácil jugar con ellos.

Viendo al Real Madrid este año, ¿os sentís favoritos para volver a ganarlo todo?

A mí eso del favoritismo no me gusta, ni compararme con otros equipos. No miramos a los de más y nos centramos en hacer las cosas bien. Obviamente, el Madrid es nuestro gran rival, pero si nosotros seguimos a nuestro nivel y hacemos las cosas bien, al final de año los resultados llegarán.

¿Qué le pides a 2026?

Que sea igual o mejor que 2025, ganar muchos títulos y la Champions. Y por supuesto también el Mundial.

"Sí, espero poder siempre seguir ligado al Barça" Fermín López — Jugador del FC Barcelona

¿La Champions es el mejor título que puede ganar un futbolista a nivel de clubs?

El mejor no lo sé, pero sí es verdad que tiene algo especial que todo el mundo lo quiere. El club lleva muchos años sin poder ganarla y es una ilusión que todo el mundo tiene. Y la afición nos ve capaces de ganarla. Y eso ayuda, y lo vamos a intentar en 2026.

En 2025, ¿os demostrasteis a vosotros mismos que ya estáis preparados para ganarla?

Sí, quizás sí. Al final estuvimos a segundos de estar en la final y podríamos haberla ganado. Eso nos dio también fuerzas, pese al momento difícil, para saber que estamos capacitados y podemos volver a intentarlo.

Sobre tu futuro: ¿ligado al Barça siempre?

Sí. Espero que sí.

Fermín López acaba la entrevista, pero sigue atendiendo a SPORT firmando algunas fotografías y camisetas. También dedica un mensaje a sus lectores, en particular, y a la afición del Barça, en general. “Deseo que pasen unas buenas fiestas y que tengan un feliz año”. En el fondo, si Fermín López logra tenerlo es más que posible que todos los barcelonistas le acompañen en ese sentimiento porque querrá decir que el Barça, dirigido por Hansi Flick, ha sido capaz de volver a ser campeón. “Ese es mi deseo para 2026”.