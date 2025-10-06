Fermín, Lamine y Raphinha apuntan al Girona

Buenas noticias para el FC Barcelona después de la decepción de este domingo contra el Sevilla. El conjunto blaugrana disputó su peor partido desde que Hansi Flick llegó al banquillo y cedió el liderato al Real Madrid. Las derrotas ante el PSG y en el Ramón Sánchez-Pizjuán han convertido el parón de selecciones de octubre en dos largas semanas sin partidos para pasar página, pero con tiempo para analizar los errores cometidos, empezar a trabajar para solucionarlos y recuperar a algunos de los futbolistas lesionados.

De hecho, desde el Barça se confía en que Flick pueda recuperar a tres futbolistas importantísimos en su esquema para el próximo partido, el sábado 18 de octubre (16.15 horas) contra el Girona en el Spotify Camp Nou o en el Estadi Olímpic Lluís Companys en función de los avances de las obras en el Estadi y los permisos correspondientes. Lamine Yamal, Raphinha y Fermín López tienen muchos números de reaparecer en el compromiso inmediatamente posterior a la ventana internacional.

Aunque, evidentemente, la evolución de los tres futbolistas marcarán su disponibilidad, a día de hoy la sensación es que ya podrán tener minutos en el derbi catalán contra el Girona. Sobre todo un Fermín que ya realizó algunas partes de los últimos entrenamientos del Barça de la semana pasada. El onubense empezó muy bien la temporada y, tras superar su contratiempo muscular en el psoas ilíaco de la pierna izquierda, su regreso aportará mucha profundidad y competencia en la mediapunta, actualmente con Dani Olmo como único efectivo del primer equipo para esta demarcación.

Raphinha, por su parte, sufrió una lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha con un tiempo de baja aproximado calcado: tres semanas de baja que, en su caso, se cumplirán un día antes del duelo frente al Girona. El brasileño sí que tiene complicado salir de inicio en el compromiso correspondiente a la jornada 9 de LaLiga 2025/26, pero al no viajar con su selección tendrá opciones de recuperarse a tiempo para tener algo de rodaje en la segunda mitad.

El caso de Lamine es, a pesar del optimismo que reside en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con su reaparición en el próximo partido, el más difícil de pronosticar. Y es que, tal como dijo Hansi Flick en la rueda de prensa previa a la visita al Sevilla, una pubalgia puede tardar "dos, tres o cuatro semanas" en 'desaparecer'. "Conocemos más las lesiones musculares, pero esta es distinta", añadió. La prioridad, como no podría ser de otra forma, es que el extremo de Rocafonda se recupere al 100% y, si puede ser, llegue en máximas condiciones al clásico del 26 de octubre.