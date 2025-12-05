Fermín y De Jong repiten y viajarán a Sevilla

Se confirman los buenos pronósticos. Fermín López y Frenkie de Jong han vuelto a ejercitarse este viernes en la Ciutat Esportiva Joan Gamper con el resto de sus compañeros. Hansi Flick podrá contar con ellos este fin de semana y se espera que ambos futbolistas entren en la convocatoria para el encuentro de este sábado (18:30 horas) en La Cartuja contra el Betis.

Nuestros dos protagonistas regresaron a los entrenamientos con el grupo este mismo jueves y durante la mañana del viernes, han repetido la misma dinámica. Por lo que respecta al onubense, fue baja contra el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid por una lesión en el sóleo fruto de una entrada de Oihan Sancet en el Barça-Athletic Club del regreso al Spotify Camp Nou y que le multiplicó las molestias que ya había tenido en Stamford Bridge. Sin embargo, el centrocampista ha recortado plazos en su recuperación y podría recibir mañana mismo el alta médica.

El neerlandés, por su parte, estuvo ausente en las tres últimas fechas del Barça: el primero (Athletic Club) por sanción y los dos siguientes (Alavés y Atlético) por un proceso febril que le ha impedido volver a pisar el Spotify Camp Nou. A pesar de que todavía arrastra los síntomas de este, se ha ejercitado con el resto del grupo con normalidad.

Sin embargo, en la otra cara de la moneda, se encuentra Ronald Araujo. El uruguayo ha estado haciendo trabajo específico los días en los que se ha acercado a las instalaciones del Barça, pero este viernes no se le ha visto acudir a la Ciutat Esportiva Joan Gamper.

Además, Ter Stegen entrenó con Joan Garcia y Szczesny, además de los futbolistas del filial Tommy Marqués y Jofre Torrents. El FC Barcelona anunció por la mañana el acuerdo de renovación del contrato de Eric Garcia hasta el 30 de junio de 2031, por lo que el de Martorell se sometió al clásico túnel de collejas para celebrar tal acontecimiento.