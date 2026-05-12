Fermín y De Jong, protagonistas en el entrenamiento del Barça antes de visitar al Alavés

Después de la celebración del título de Liga y de la rúa por las calles de Barcelona, regresó la actividad en la Ciutat Esportiva Joan Gamper este martes para preparar la visita al Alavés en Mendizorroza. Al equipo de Hansi Flick, campeón de la competición doméstica, le quedan tres partidos para el final de la temporada con el único (y simbólico) objetivo de alcanzar los 100 puntos y repetir de esta forma la gesta que logró Tito Vilanova en 2013.

El Barça se ejercitó sobre el césped por primera (y única) vez entre el clásico del domingo y el duelo de este miércoles en Vitoria. No hubo ninguna novedad más allá de que la sesión empezó una hora más tarde como consecuencia de la multitudinaria rúa de ayer. Lamine Yamal fue la única ausencia por lesión y Andreas Christensen, aún sin el alta médica, continuó entrenando al mismo ritmo que sus compañeros. Tommy Marqués, Xavi Espart, Álvaro Cortés y Eder Aller, del filial, continuaron a los órdenes de Flick.

El míster alemán apareció 10 minutos después del inicio de un entrenamiento en el que Frenkie de Jong y Fermín fueron protagonistas. El de El Campillo celebró ayer las 23 'primaveras', el centrocampista neerlandés cumple hoy 29 años y sus compañeros les felicitaron con el tradicional pasillo de collejas antes de que diera comienzo la distendida sesión.

Ambiente plácido en el FC Barcelona en la previa del antepenúltimo partido de la temporada. El conjunto culé, con la Liga y la Supercopa de España en el bolsillo, quiere acabar de la mejor forma posible una nueva temporada exitosa en la que la Champions League ha vuelto a ser la única gran 'mancha'. Si algo han dejado claro los futbolistas en las últimas horas de festejos, con Lamine a la cabeza, es que volverán a intentarlo el año que viene.