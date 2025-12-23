Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fermín inaugura su peña barcelonista en El Campillo

El jugador fue aclamado en su pueblo donde afirmó que lo dará todo "con orgullo y honor" por los colores del Barça

Fermín López inaugura su peña en El Campillo / JOAN REPRESA

Ivan San Antonio

El Campillo (Huelva)

Fermín López, jugador del FC Barcelona, fue el invitado de honor en la inauguración de la peña Camp-Barça Fermín López Marín en la localidad de El Campillo (Huelva). De esta manera, el centrocampista barcelonista ya dispone de un foro social propio en su localidad natal.

Más de 100 personas se congregaron en la sede en que estuvo el presidente, Miguel Saavedra junto al padre, madre, hermano, novia y familiares del futbolista.

El jugador descubrió una placa fuera del local y firmó en el libro de honor de la peña, un libro que también contaba con la rúbrica de Joan Laporta.

El jugador por su parte, manifestó que quería dar “las gracias a la Peña Barcelonista por el apoyo que me habéis dado desde pequeño, para un culé es un honor defender estos colores ¡Visca el Barça!”.

Fermín también emuló a uno de sus ídolos Andrés Iniesta cuando señaló que en los siguientes años “lo daré todo con el máximo orgullo y honor ¡Visca el Barça y Visca el Campillo!”.

Una vez finalizadas sus palabras, el jugador no paró de firmar autógrafos ante la presencia también del alcalde de la localidad, Juan Carlos Jiménez.

