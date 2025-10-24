Fermín: "Hubo interés del Madrid"

Fermín López se sinceró en una entrevista a 3CAT en la que reveló que el Real Madrid intentó ficharlo en sus inicios. Sin embargo, el de El Campillo siempre tuvo claro, desde que era un niño, que su gran aspiración era jugar algún día con la camiseta del FC Barcelona.

"Es cierto que existió ese interés, pero mi padre me dijo muy pocas cosas. Si me hubiera preguntado mi opinión, yo habría elegido al Barça igualmente, porque era mi gran sueño. Estoy muy contento de haberlo hecho realidad, y ojalá pueda estar muchos años aquí", recalcó.

En cuanto al momento del equipo, Fermín considera que llega en perfectas condiciones para asaltar de nuevo el Bernabéu. "¿Nuestra confianza de cero a diez? Un diez. Somos el Barça y tenemos un gran equipo. Todo el mundo en el vestuario tiene muchísimas ganas de ganar el clásico. Quedará mucha Liga, pero sabemos que es un partido muy importante para nosotros y todos los culés. Nosotros lo daremos todo para ganar el partido y dar una alegría a los barcelonistas".

Sobre el sistema de juego, los jugadores del cuadro barcelonista no tienen dudas de que deben ser fieles a su manera de entender el fútbol. "Eso lo debe decidir Hansi, que es quien manda. Nosotros sólo ejecutamos el plan de partido, pero nuestra forma de jugar nos ha dado buenos resultados, como se vio el año pasado. Sobre el hecho de que ahora no estemos presionando tan bien, puedo decir que son momentos de la temporada y hemos corregido lo que no estábamos haciendo bien en los últimos partidos", declaró.

El centro del campo del Barça está comandado por Pedri, un compañero con el que "jugar es un placer" ya que se trata de "un futbolista increíble que marcará una época en el club y en el mundo del fútbol. Tenemos una buena relación porque además también es un gran compañero. Me gustaría jugar muchos años con él."

Fermín López también explicó algunas cuestiones personales como su costumbre antes de los partidos y su música favorita: "Sí que hay algo especial que hago: rezar. Mi abuela siempre me dice que debo hacerlo y por eso lo hago". El rapero Morad es uno de sus cantantes predilectos y que escucha antes de los encuentros.