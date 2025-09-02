Fermín: "Hay cosas que no dependen de uno, pero mi prioridad siempre fue seguir"

Fermín López se ha referido a su decisión de quedarse en el Barça tras varios días en los que se relacionó su nombre con el Chelsea. El mediocampista ha querido cerrar el asunto y ha insistido en la idea de su compromiso con el club azulgrana.

"Bueno, al final siempre mi prioridad ha sido estar en el Barça. Llegué con 12 años, era mi sueño estar aquí, poder llegar al primer equipo. Siempre es un halago que haya interés de otros clubs, pero la verdad es que siempre tuve la idea de seguir en el Barça y poder triunfar aquí", ha asegurado en una entrevista a MD.

Fermín ha subrayado que haberse formado en el Barça y empaparse de este sentimiento ha sido un factor clave para mantenerse firme en su idea de hacer historia en este club. "Ha sido muy importante, porque yo siempre he luchado para estar aquí, para jugar en el Barça. Mi idea es seguir aquí. Ya sabes que en el fútbol nunca se sabe y hay cosas que no dependen de uno, pero mi prioridad siempre ha sido seguir en el Barça".

Unas declaraciones en las que deja entrever que, efectivamente, ha habido interés de otros clubes este verano en ficharlo pero donde subraya que no se le pasó por la cabeza cambiar de aires. Fermín vivió unos días intensos tras horas de mucho ruido sobre su futuro, pero finalmente el cierre de mercado fue más tranquilo de lo esperado. No hubo noticias del Chelsea y además el propio Fermín ya había decidido no moverse.

El cariño de la afición

Días antes el futbolista ya le hizo saber a Flick que su idea era quedarse y el técnico alemán le dio unos minuts en Vallecas ante el Rayo. El futbolista también se ha referido a las muestras de apoyo que ha sentido estos días.

"Sí, la verdad que sí. No solo esta semana, desde que llegué al primer equipo me he sentido muy querido por los culés. Es de agradecer que para ellos sea un jugador importante para el Barça".