FC BARCELONA
Fermín: "Tenemos una gran ventaja, pero no hay que relajarse"
El canterano azulgrana, consciente de la gran ventaja, invita a mantener la calma y no quitar el pie del acelerador hasta que el título de Liga sea matemático
Fermín López compareció en zona mixta tras el 0-2 ante el Getafe, siendo protagonista al anotar el primer gol antes del descanso tras leer a la perfección un gran pase de Pedri. Al centrocampista de El Campillo, que lleva ya dos partidos actuando como extremo, le costó algo entrar en el partido, pero una vez lo hizo volvió a ser determinante y volvió a irse a casa anotando, por lo que ya son 13 goles y 16 asistencias.
“Creo que estábamos muy concienciados de lo que iba a pasar. Íbamos a tener pocas oportunidades y había que aprovecharlas”, aseguró, dando a entender que Hansi Flick y su staff les habían alertado durante toda la semana del siempre difícil estilo de juego del Getafe, en un campo que también fue protagonista por el estado del césped, que no fue cortado ni regado antes del encuentro.
Un rival siempre complicado
Sobre su tanto, que supuso el primer gol del partido antes del descanso, puso en valor tanto la dificultad del rival como la calidad de la asistencia de Pedri, que hizo un auténtico partidazo: “Nunca es fácil porque el Getafe defiende bien. Pedri me ha puesto un pase de locos y he podido marcar”.
Más allá del gol, incidió en la importancia del control durante el encuentro, especialmente para evitar que el rival encontrara situaciones favorables. “Era clave controlar el partido, no tener muchas pérdidas para no darles oportunidades a ellos”.
También hubo espacio para el lado más personal, con un mensaje directo hacia su gran amigo Lamine Yamal. Fermín no se olvidó de él y celebró el gol haciendo el gesto habitual del extremo de Rocafonda: “Desde aquí le mando un abrazo a Lamine, es una pena que ya no pueda jugar. Importante que se recupere bien y esté en el Mundial”.
En cuanto a su estado físico, dejó entrever que en breve podrá quitarse la máscara: “Pronto me la quitaré, es molesto jugar con ella aunque debo admitir que poco a poco me estoy acostumbrando a jugar con ella".
Para cerrar, rebajó cualquier atisbo de euforia pese al buen momento del equipo, apelando a la concentración en lo que queda. “Sabemos que tenemos una gran ventaja, pero quedan partidos y no hay que relajarse. Es un tópico, pero es la verdad. Intentaremos mantener la tónica”.
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