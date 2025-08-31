"¿Fermín? El fútbol no solo es el césped, hay que cuadrar las cuentas"

Raúl Martín Presa, presidente del Rayo Vallecano, aseguró en su llegada a la comida de directivas previa al partido del conjunto madrileño contra el FC Barcelona que el club blaugrana puede estar muy tranquilo con la decisión de Fermín López, el gran nombre propio de la previa del compromiso correspondiente a la tercera jornada de LaLiga EA Sports 2025/26.

Según el máximo mandatario del Rayo, el equipo de Hansi Flick “tiene cubierta la posición” del onubense, una venta importante del canterano “ayudaría a sanear las cuentas” y, en caso de que el jugador quiera quedarse, “aportará rendimiento deportivo” al cuadro blaugrana. “Estaría muy tranquilo si fuera aficionado del Barcelona”, declaró Martín Presa en su ingreso al restaurante Pulpería Casa Lampazas de Madrid.

“Es cosa del Barcelona. Fermín es un grandísimo futbolista, pero también juega en una posición superpoblada. Esto no solo va de jugar en el césped, también hay que cuadrar las cuentas. Los recursos no son ilimitados y dependerá de la decisión del jugador. Yo creo, a nivel personal, que las dos soluciones serán buenas para el Barça. Tienen cubierta la posición y una posible venta ayudaría a sanear las cuentas. Y, si se queda, aportará rendimiento deportivo”, reflexionó.

En su atención a los medios de comunicación, el presidente del Rayo dejó una respuesta divertida al ser preguntado por el mal estado del césped de Vallecas. “Maradona jugaba en barrizales”, dijo a los periodistas.