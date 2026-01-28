Fermín: "Firmo retirarme en el Barça"

Fermín ha hablado claro. En una entrevista concedida a Raül Llimós para Panini Studios España, el futbolista azulgrana ha despejado cualquier duda sobre los rumores que le situaron fuera del club el pasado verano, cuando se llegó a hablar con insistencia de una propuesta del Chelsea. El mensaje del canterano no admite dobles lecturas: su sitio está en el Barça.

A la pregunta si pensó en salir, dijo: “Personalmente no, al final yo siempre quiero estar en el Barça y estas cosas siempre pasan: de ofertas, ruido externo…”, explicó Fermín, restando importancia a las informaciones que circularon durante el mercado estival.

“Pero personalmente estaba muy tranquilo porque yo quería estar en el Barça y ojalá esté muchos años aquí. Ahora mismo… firmaría retirarme en el Barça, no pienso en otra cosa”.

Tras un verano marcado por la incertidumbre, Fermín decidió quedarse y el tiempo le ha dado la razón: se ha convertido en una pieza básica del equipo, firmando 10 goles y 10 asistencias en lo que va de temporada y ganándose un rol protagonista en el centro del campo.

El compromiso del jugador también se refleja fuera del césped. Su renovación está muy cerca y el anuncio podría producirse la próxima semana, sellando la continuidad de uno de los nombres propios del curso.

En lo inmediato, Fermín apunta de nuevo al once. Esta noche se espera que sea titular ante el Copenhague, después de haber partido desde el banquillo en el último compromiso liguero frente al Oviedo, donde solo disputó la recta final del encuentro. Una nueva oportunidad para confirmar, sobre el césped, que su presente -y su futuro- pasan por el Barça.