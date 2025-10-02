Fermín y Ferran se disparan

Gran arranque de curso de Fermín López y Ferran Torres. El de Foios se ha asentado como '9' titular del Barça y está completamente desatado en el apartado goleador. Cinco goles y una asistencia en nueve partidos (un tanto cada 116') para el valenciano, titular en siete de los nueve encuentros disputados. Y relegando a Robert Lewandowski, por ahora, a un papel más secundario, de revulsivo.

Por su lado, Fermín, tras un fin de mercado de lo más movido, decidió seguir en el Barça y lo cierto es que, pese a haberse lesionado, está también en un gran momento. Los dos futbolistas son importantísimos para Hansi Flick. Seguramente, titulares fijos en el once ideal del entrenador alemán.

REVALORIZACIÓN

Y ese buen momento se ve reflejado en la última actualización de mercado del portal especializado 'Transfermarkt'. Ambos futbolistas son los que más cotización de mercado suben en la plantilla del FC Barcelona. Lamine Yamal se mantiene como el jugador más valorado de toda la plantilla (200 millones) por delante de Pedri González.

Fermín López celebra uno de sus goles con el Barça / EFE

Y Fermín, que estaba en 50 millones, se eleva hasta los '60'. Es la valoración más alta de su carrera para el centrocampista andaluz. Y en el caso de Ferran Torres, que tenía de tope 50 'kilos' de 2020/2021 y había bajado a 40, recupera cotización tras su espléndido estado de forma.

ERIC Y BERNAL TAMBIÉN SUBEN

Fermín y Eric, no obstante, no son los únicos que suben en la plantilla culé de valor de mercado, y es que el inicio de temporada de Eric Garcia también le ha valido una revalorización nada despreciable. El de Martorell, completamente asentado como titular ya sea como lateral o central en arranque de curso con Flick, ha saltado de los 18 millones a los 25 actuales.

Por su parte, Marc Bernal, que esta semana confirmó su renovación como jugador de la primera plantilla hasta el verano de 2029, dobla su valor de mercado de los 5 a los 10 millones, una cifra que se enmarca en el tremendo potencial del de Berga, que todavía está entrando progresivamente en la rotación azulgrana después de superar su grave lesión de cruzados que lo dejó en el dique seco toda la temporada anterior.