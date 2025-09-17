Fermin: "Aún falta para llegar a mi 'prime'"

Fermín López es el hombre de moda en Barcelona. Tras un verano turbulento donde estuvo tentado a salir al Chelsea, el centrocampista se quedó y lo celebró con un doblete ante el Valencia. El jugador de El Campillo fue nombrado MVP y quiere pelearle el puesto de titular a Dani Olmo.

El jugador quiso interactuar con sus seguidores este martes en un chat a través de la aplicación digital ‘The Residency’. Fermín ha respondido a todas las preguntas y ha dejado claro cuáles son los objetivos del FC Barcelona esta temporada. En SPORT repasamos las mejores respuestas del onubense.

Las respuestas de Fermín

¿Cuál fue tu partido favorito la temporada pasada?

Contra el Espanyol.

¿Cuál era tu equipación favorita del Barça?

La de Kobe me mola mucha.

¿Es fácil aprender catalán?

Sí, mucho.

¿Que objetivos tenéis este año?

Ganar todos los títulos posibles.

Fermín se reivindicó con un doblete ante el Valencia / FCB

¿Eres amigo de Joan García?

Me llevo muy bien con él.

¿Consideras que estás en tu mejor momento?

Aún falta para llegar a mí PRIME.

¿Estás deseando volver al Camp Nou?

QUE GANAS

¿Cuál es su palabra favorita en catalán?

T'estimo.

¿Quiénes son tus mejores amigos en el equipo?

Me llevo muy bien con todos.

¿Pasatiempos favorito?

Estar con mi perro.

¿Qué le dirías a tu yo más joven?

Que luche por sus sueños.

¿Qué tal te llevas con Roony?

Muy bien, ¡es muy buen chico!

Bardghji ante el Valencia / Agencias

¿Si pudieras jugar junto a una leyenda del Barça, quien sería?

Con Iniesta o Messi

¿Canción favorita?

Obsesionado contigo de Central Cee.

¿Sitio favorito de Barcelona?

El restaurante Ikibana.

¿Comida española que recomiendas?

Las lentejas de mi abuela.

¿Cuál es tu color favorito?

El blaugrana.

¿Estilo de juego favorito?

El que me diga el míster.

Flick, en el banquillo ante el Valencia / DANI BARBEITO

¿Tu entrenador favorito?

Hansi Flick y De la Fuente.

¿Tu asignatura favorita en la escuela?

Historia.

¿Ritual antes de un partido?

Escuchar música.

¿Dorsal favorito?

El 16.