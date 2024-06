Fermín explica su "doblete" Eurocopa y Juegos olímpicos

El Barça evitó que Lamine y Cubarsí tuvieran que jugar este verano la eurocopa y los JJOO pero no lo logró con Fermín. El jugador andaluz ha dado su versión en una entrevista a OK Diario: "Cuando conocí la convocatoria, el Barcelona también estaba de acuerdo. No pusieron ningún inconveniente. Y yo personalmente también me gustaba estar en los Juegos. Creo que es algo único para cualquier deportista".

Ante la insistencia sobre si puede haber algún conflicto por este "doblete" en verano Fermín López fue contundente: "Cero problemas" para añadir que "representar a España es lo máximo. Ahora estoy en la Eurocopa, después a los Juegos Olímpicos y para mí es un sueño. Lo afronto con mucha ilusión", comentaba Fermín en la entrevista.

Las razones de su verano intenso

El mediapunta formado en La Masia entiende que no va a ser perjudicial para su carrera jugar la Eurocopa y los Juegos: "Si es verdad que hay muchos partidos y muchas competiciones. Pero bueno, personalmente me siento bien físicamente. Y creo que estoy preparado para doblar en estos dos campeonatos"

Preguntado sobre lo que le sucedió a Pedri y sus lesiones posteriores a la temporada en la que disputó Eurocopa y Juegos Fermín no ve un paralelismo en su situación: "No, no, no tengo miedo. Creo que lo de Pedri (resopla) fue, no sé, mala suerte. Fue un caso que le pasó a él y no quiere decir que nos vaya a pasar a todos. Ojalá que no. No es algo que piense ni a lo que tenga miedo".

No hay miedo a Mbappé

Fermín ha repetido lo que dijo Gavi hace un tiempo cuando le preguntaron sobre los fichajes y el potencial del Real Madrid. El futbolista onubense fue claro cuando le preguntaron sobre Kilian Mbappé: "Tenemos cero miedo en el Barcelona a Mbappé" . ¿Y a Vinicius? "Tampoco. Cero miedo en el Barcelona a Vinicius".

En este sentido, el jugador formado en la mejor cantera del mundo reivindicó el potencial de su club: "Obviamente, el Barcelona sí puede competirle al Madrid. Nosotros al final somos el Barça. El Real Madrid siempre va a tener grandes jugadores, pero nosotros también. Y el año que viene seguro que lucharemos contra ellos por todos los títulos".

Ilusionado con Flick

Sobre la llegada de Hansi Flick al banquillo blaugrana Fermín ha expresado el sentimiento del vestuario blaugrana: "Obviamente, es ilusionante. Es un gran entrenador y seguro que nos ayudará este año y ojalá conseguir muchos títulos con él".

Un dilema absurdo

Fermín ha aprovechado la entrevista a OK Diario para aclarar la celebración de su gol al Real Madrid: "Yo lo celebré de esa manera porque así lo celebraba Messi. No por Bellingham. La gente generó esa polémica y ya está. Pero bueno, creo que fue un acto espontáneo y sin más".

En este sentido le insistieron sobre una celebración de su época de juvenil que alguno relacionó con una supuesta idolatría a un futbolista que actualmente juega en Arabia: "No es Cristiano, la verdad que mi ídolo siempre ha sido Messi. Son momentos espontáneos y no quiere decir nada".