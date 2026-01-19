Fermín estalla en redes tras el gol anulado a Lamine

Ni los jugadores del FC Barcelona, ni Hansi Flick terminaron contentos con la actuación de Gil Manzano y Del Cerro Grande en el encuentro contra la Real Sociedad. Los azulgranas vieron cómo se les anularon tres goles, pero el de Lamine Yamal fue el que desató toda la polémica.

La jugada es muy justa; de hecho, algunos no ven ni fuera de juego en la repetición tirando las líneas, pero a pesar de esto el árbitro anuló el tanto. Frenkie de Jong se quejó del colegiado y, tras el partido, Fermín López colgó una fotografía de la acción acompañada de emojis de caras riendo. La jugada hubiera puesto al Barça por delante en el marcador en la primera parte.

La foto de Fermín en Instagram demuestra el enfado que tiene la plantilla culé con las decisiones arbitrales de Gil Manzano y de Del Cerro Grande en el VAR, dos sospechosos habituales. La temporada pasada, el colegiado de VAR ya le anuló un tanto muy polémico a Robert Lewandowski. Incluso Flick se acordó de esa acción en rueda de prensa y le contestó en castellano: "Buen trabajo".

Fermín López, en Instagram / Instagram

La jugada de la polémica

Apenas superado el ecuador de la primera mitad, la polémica volvió a golpear al conjunto azulgrana en el minuto 28. En medio de un asedio en el área donostiarra, se produjo una sucesión de rebotes que Lamine Yamal aprovechó para cazar un balón suelto y batir a Remiro.

Sin embargo, tras una larguísima consulta con la sala VOR y la explicación de Gil Manzano a los capitanes, el tanto no subió al marcador.

El cuerpo arbitral interpretó que el último en tocar el balón fue Jules Koundé, lo que inhabilitaba la posición del extremo catalán en el momento del impacto. La decisión generó una gran confusión, ya que las repeticiones televisivas no ofrecían una perspectiva nítida sobre quién fue el último jugador en desviar la trayectoria.