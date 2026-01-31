Fermín: "Espero estar muchos años en el Barça"

Fermín volvió a dejar señales de personalidad y compromiso en la victoria del Barça ante el Elche (3-1), apenas unos días después de sellar su renovación con el club. Una muestra del rol de jugador de proyecto que es el andaluz. Protagonista activo en campo rival, el atacante no pudo convertir con éxito las oportunidades claras de las que dispuso. El suyo, un don de la providencia apagado en este encuentro en el que estrenaba galones.

“Espero estar muchos años aquí”, afirmó Fermín tras el encuentro, una frase que conecta directamente con el mensaje que trasladó esta misma semana durante el anuncio de su renovación. Entonces, el andaluz ya dejó claro que su continuidad no era solo una cuestión contractual, sino una declaración de intenciones: crecer, consolidarse y hacerlo en el Barça. Todo ello, después de un verano agitado donde el Chelsea le cercó hasta el final.

Ante el Elche, ese deseo volvió a reflejarse sobre el césped. Fermín no se escondió, asumió riesgos y atacó los espacios con decisión, aunque el acierto no le acompañó. Él mismo lo reconoció con honestidad. “Me voy con sabor agridulce porque he fallado dos claras, pero ya entrarán en otra ocasión”, señaló, sin dramatizar y con la mirada puesta en el futuro inmediato, consciente de sus ofrecimientos en cada partido son constantes.

Ese punto de autoexigencia fue precisamente uno de los ejes de su discurso durante la renovación, cuando insistió en que quiere seguir mejorando y ganándose cada minuto. El partido ante el Elche fue una nueva prueba de esa mentalidad: implicado, intenso y comprometido con el juego colectivo, incluso cuando las cosas no salieron como esperaba. Un espíritu renovado y capital en el Barça de Flick, quien el reconoce como su mejor soldado.