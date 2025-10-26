Fermín dinamitó el Clásico: 'pichichi' del Barça pese a estar un mes fuera

Qué regreso de lesión de Fermín López. En su versión más 'killer' el de El Campillo, que marcó su primer 'hattrick' con la camiseta del Barça ante Olympiacos en Champions hace un par de días y en el Clásico irrumpía con la flecha arriba de nuevo. Titular indiscutible en este Barça de Flick y explotando al máximo su faceta de llegador nato, el onubense anotó en el Santiago Bernabéu su cuarto gol en apenas cuatro días.

Inicio complicado de encuentro para el cuadro de Hansi Flick. Dos acciones que tuvo que resolver el VAR (penalti de Lamine a Vinicius inextistente y fuera de juego de Mbappé poco después tras anotar el 1-0) y tanto del propio Kylian. En su versión más imparable, el galo aparecía entre los centrales tras una gran asistencia de Bellingham y batía a Szczesny en el mano a mano.

PRESIÓN DE PEDRI Y ASISTENCIA DE RASHFORD

A partir de ahí, peligro del Madrid prácticamente en cada acción, pero era el Barça el siguiente en golpear. Gran presión de Pedri sobre Arda Güler, el turco perdía el esférico y Rashford entraba como un cohete por el costado para servir a Fermín, como siempre en el sitio y el momento adecuados, para empatar el choque.

El centrocampista del FC Barcelona Fermín López (D) celebra su gol ante el Real Madrid durante el partido de la décima jornada de LaLiga EA Sports, que Real Madrid y FC Barcelona disputan en el estadio Santiago Bernabéu.EFE/ Chema Moya. (Real Madrid) (Barcelona) / Chema Moya / EFE

Con esta diana, Fermín se marcha hasta los seis tantos este curso y se convierte en el máximo anotador del Barça. Rompe la igualdad que había con Ferran y Rashford (estaban empatados a cinco) y supera, por ejemplo, los cuatro de un Lewandowski que no está teniendo la continuidad deseada.

Regresando al andaluz, cabe recordar que la temporada anterior terminó con ocho tantos. Está a solo dos cuando solo llevamos poco más de dos meses de competición.