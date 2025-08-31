Fermín, el más deseado del verano

Fermín López es el protagonista de los días más tensos del mercado del Barça este verano. La salida de Iñigo ya dejó en shock a la afición, pero todo se precipitó tan rápido que, a pesar del golpe anímico, apenas hubo suspense. Con Fermín, todo está siendo más complejo porque se vaya o se quede, el futbolista sigue teniendo dudas sobre su continuidad. Nada extraño porque ha sido el gran deseado de la plantilla del Barça.

Fermín está siendo tentado hasta última hora por el Chelsea con una propuesta económica estratosférica. No ha sido el único club de la Premier que en los últimos meses se ha acercado a su entorno. Equipos como Newcastle o Aston Villa también han estado atentos, pero está siendo el Chelsea el que sigue tratando de convencer al futbolista hasta el cierre del mercado. La situación de Fermín y del propio Barça hacían que hubiera un escenario propicio para que más de un club pensara en intentarlo.

Quiere triunfar de culé

El sueño de Fermín siempre ha sido triunfar en el Barça, porque aunque ya es un jugador muy importante, por el momento no ha logrado ser indiscutible. La presencia de Olmo en la plantilla provoca que haya una alternancia entre los dos para una sola posición. Flick también ha probado esta misma temporada a Raphinha como mediapunta para poder poner a Rashford en el once. Además, en la pretemporada Dro sacó la cabeza como una alternativa de futuro.

Fermín López celebra un gol con el FC Barcelona / EFE

También máxima competencia en el Chelsea

El técnico alemán lo puso de titular en el debut liguero, pero no le dio un solo minuto en la segunda jornada ante el Levante. Una situación contradictoria que ya venía precedida por unas declaraciones de Flick sobre Fermín sorprendentes: “En pretemporada no estaba tan contento con Fermín, pero ahora está muy bien”.

En el Chelsea también le estaría esperando una gran competencia pero le mejoraban sus condiciones. En el conjunto londinense Palmer es indiscutible en la mediapunta, mientras que en las bandas habría tenido que jugarse los minutos con futbolistas como Pedro Neto, Estevao o Jamie Gittens.

Otro aspecto que tenía a favor el Chelsea es la situación económica del Barça. El club prefiere no vender, pero una propuesta de 70 millones sería casi irrechazable.