Fermín demuestra al Chelsea que su apuesta era ganadora

El futuro de Fermín López generó una gran incertidumbre entre el barcelonismo el pasado verano. El Chelsea intentó su fichaje llegando a plantear una oferta que se aproximaba a los 70 millones de euros. Una cantidad muy elevada por un futbolista que ha demostrado que su valor de mercado era acertado viendo el rendimiento que está ofreciendo en el FC Barcelona.

Fermín se ha consolidado en el once titular de Hansi Flick y es intocable en la posición de media punta. Su rendimiento le ha llevado a hacerse con el puesto. El Chelsea lo puede sufrir en sus propias carnes este martes en Stamford Bridge.

Enzo Maresca pidió el fichaje de Fermín parea el Chelsea / EFE

Dejando de lado los cuatro encuentros en los que ha estado lesionado, en el resto ha marcado 7 goles y repartido 4 asistencias. Fermín ya ha dejadó su sello en las Champions con su 'hat-trick' a Olympiacos y dos asistencias de gol a sus compañeros.

En el renovado equipo de Enzo Maresca brillaría con luz propia, pero por fortuna para los barcelonistas, lo está haciendo de azulgrana. El Barça estuvo en vilo hasta el final de verano para saber cual sería su decisión.

Mejor el azulgrana que el 'blue'

Sin embargo, el proyecto 'blue' no le ilusionó tanto como seguir en el club de su corazón. Su contrato se extiende hasta junio del 2029 con una cláusula de rescisión de 500 millones de euros. El Barça lo tenía blindado, pero en caso de pedir una salida, la entidad barcelonista quizá no habría tenido otro remedio que negociar.

Su venta habría dado un gran impulso económico, pero habría perdido un patrimonio deportivo incalculable. Fermín es básico para presionar, controlar y también goleador. Todo lo hace bien. Su estado de forma es óptimo y se ha ganado a pulso volver a la selección española con el Mundial del 2026 en perspectiva.

Fermín, en el último partido de España contra Turquía / EFE

Fermín López, a sus 22 años, es un futbolista con un presente espléndido y un futuro todavía mejor. Su rendimiento así lo marca como las prestaciones que van subiendo temporada a temporada desde que Xavi Hernández lo rescató en la gira americana del 2023. Fue una sopresa de verano tras su paso por el Linares, de Primera Federación, y ya quedó consolidado como un pilar de la primera plantilla.

Hansi Flick le ha dado la continuidad y confianza necesaria en un puesto con mucha competencia. También ha demostrado que puede ser peligroso escorado en la izquierda. Su polivalencia y despliegue físico le dan ventaja en la lucha por un sitio en el once titular.

De momento, en Stamford Bridge se tiran de los pelos por no haber podido atar a un fichaje que habría sido espectacular.